最懂女生的電動機車！Gogoro Delight「命定紅」時尚輕巧超貼心

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Gogoro Delight 車系提供了多種安全功能，標配 SBS 同步前後雙碟煞、急煞警示燈和汽車級 Class D LED 頭燈，確保騎乘者的安全。並預載了雨天智慧模式，讓騎士在濕漉漉的路面上騎乘更安心。車主還可選配 TCS 循跡防滑系統、定速巡航功能、整合式胎壓偵測器以及 LTE 智慧遠端連網服務，提供多種主動和被動的安全防護功能，讓騎乘更加愜意。
除了安全性，Gogoro Delight 擁有同級車款最低的72.9 公分座高，適合不同身型和穿搭風格的騎乘者，架車時還可使用省力中柱，減少25% 的踩踏施力；更搭載獨有的省力牽車模式和倒車輔助模式，長按左方向燈鍵超過兩秒後，車輛會自動緩緩推進，在坡道和人行道上牽行更為輕鬆。若觸動倒車輔助鍵，則可讓騎乘者輕鬆在擁擠的停車格中倒退離開。最後，Gogoro Delight 融入了許多專屬的儀式感，車廂內配置業界首創的 U 型照明燈、安心護送燈、保護膝蓋的 AIRCUSH 緩衝飾板和抗菌手把與車廂等細節設計，外出隨時保有美美的自在 Me Time。
即日起至 7 月 2 日，凡購買 Gogoro Delight 或 Gogoro Premium 車款，可免費選擇三項 Gogoro 熱銷配件，包括安全帽、雨衣、置物巧納袋和證件套等，四種組合可自由選擇，價值高達 2,869 元，詳細活動內容請參考活動網頁 。同時，即日起至 7 月 9 日，GoShare 用戶前往全台任一 Gogoro 門市，完成 Gogoro Delight 車款試騎，即可獲得價值 200 元的專屬騎乘金優惠碼。同時，只要在 GoShare App 中成功兌換該活動騎乘金，即獲得 「全新 Gogoro Delight 命定紅」乙台抽獎機會，詳細活動內容請參考活動網頁。