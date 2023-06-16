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孕產婦隱形殺手！　「深層靜脈栓塞」變「肺栓塞」恐致命

孕產婦隱形殺手！　「深層靜脈栓塞」變「肺栓塞」恐致命
孕產婦隱形殺手！　「深層靜脈栓塞」變「肺栓塞」恐致命

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】懷孕後身體會發生一系列的生理變化，造成孕產婦們處於血液較容易凝血的狀態，以便產後可以快速停止子宮出血，但是缺點是會造成孕產婦發生血栓疾病風險為一般婦女的4到5倍，尤其產後階段風險更是增加高達20倍！國泰綜合醫婦產科主治醫師李佳潔表示，懷孕期間的深部靜脈栓塞常見在下肢，若下肢的血栓掉落，就可能順著血流到達肺部形成致命的肺栓塞。

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懷孕期間血栓的發生機率約為0.5-2/1000，其中80%與懷孕相關的血栓疾病為靜脈栓塞。這些靜脈栓塞中有80%是深部靜脈栓塞，20%是肺栓塞。懷孕期間的深部靜脈栓塞常見在下肢，若下肢的血栓掉落，就可能順著血流到達肺部形成致命的肺栓塞。

剖腹產風險高　產後3個月內最危險

靜脈栓塞疾病是美國最常見孕婦死亡原因之一，發生率為每10萬產次約有1.1人；且大約占孕產婦死亡原因的9-10%。剖腹生產的媽媽較陰道生產的媽媽發生機率高約2-4倍。另外，懷孕期間若需要長期臥床安胎，也是高風險因子之一。

血栓發生的機率隨著孕齡而增加，甚至到產後3個月內，都是高風險期。比例上，大約一半的血栓發生在懷孕期間，另一半在生產後3個月內發生，其中風險最高的時機為產後的第1個星期。

深部靜脈栓塞的臨床症狀：

單側或雙側下肢腫脹、疼痛、發熱、發紅、水腫及壓痛

肺栓塞的臨床表現：

呼吸困難或急促、心跳加速、咳嗽咳血、胸痛、頭暈頭痛或昏厥，嚴重時甚至可能死亡。

高風險族群要當心：

剖腹生產

糖尿病或妊娠糖尿病

產前出血

多胞胎

妊娠劇吐

經產婦

慢性高血壓或妊娠相關高血壓疾病

產褥期感染

死產

產後大出血

結締組織疾病

曾經有過血栓病史

心血管疾病

長期安胎、低活動度

肥胖

早產早期破水

鐮刀型貧血

狼瘡疾病

抽菸

腎病症候群

抗磷脂質症候群

血液相關疾病史

根據2018年美國婦產科醫學會（ACOG）建議，所有剖腹產的孕婦都應該使用氣壓式加壓系統，並在術後盡快下床活動。間歇充氣加壓系統是一種物理性的治療方式，以非侵入的方式，透過腳套氣囊充氣膨脹收縮，以促進血液循環，幫助靜脈血液回流心臟，避免血液積聚，達到降低靜脈栓塞以及肺動脈栓塞的風險。並且也有減少下肢水腫的功能。

李佳潔說明，對於高風險的孕產婦，預防靜脈栓塞除了使用抗凝血劑之外，研究證實使用或搭配氣壓式加壓系統，能有效地降低血栓發生的機率。為了避免產中及產後大出血，通常會建議正在使用抗凝血劑的孕婦，產前及產後停用抗凝血劑約1週。此時就可使用氣壓式加壓系統這種物理性的方式來預防血栓形成，並且使用至能下床活動或重新使用抗凝血劑為止。如院內引進美國食品藥物管理局(FDA)核准的醫療用預防下肢深部靜脈栓塞的裝置設備，以期提供孕產婦更安全的生產。

原文出處：隱形的殺手　孕產婦深層靜脈栓塞與肺栓塞




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58123

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