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「TPASS一卡通」開放限量預購　南高屏月票299起搶先GO

▲一卡通公司已陸續開放南高屏、中彰投苗版「TPASS行政院通勤月票一卡通」預購。（圖／一卡通公司提供）
▲一卡通公司已陸續開放南高屏、中彰投苗版「TPASS行政院通勤月票一卡通」預購。（圖／一卡通公司提供）

記者陳美嘉／高雄報導

配合交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」，三大生活圈月票方案預計於7月1日上路。一卡通公司已陸續開放南高屏、中彰投苗版「TPASS行政院通勤月票一卡通」預購。

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「TPASS行政院通勤月票一卡通」紀念版一卡通儲值卡，共有「高雄版、臺南版、屏東版與中彰投苗版」可供民眾預購，每張售價100元，自即日起可於各縣市指定交通場站及指定公所購買；中彰投苗版及屏東版已提前於5月25日即開放7-ELEVEN ibon、全家便利商店 FamiPort、OK超商 OK.go搶先預購，自6月19日起四款皆可於四大超商預購。

民眾領到「TPASS行政院通勤月票一卡通」請盡速完成一卡通記名，收到審核通過後，即可到四大超商靠卡領取交通局補貼民眾購卡的100元一卡通儲值金，每人僅享購卡回饋一次，搶先預購票卡，即可依各縣市區域生活圈月票方案上線時程購買方案使用。

一卡通公司特別說明，中彰投苗通勤月票方案亦可使用一卡通普通卡、一卡通學生卡、一卡通聯名卡購月票方案。而南高屏地區須持高雄/臺南/屏東版「TPASS行政院通勤月票一卡通」、MeNGo卡及一卡通數位學生證(二代卡)方可購買設定MeNGo月票方案。

目前「TPASS行政院通勤月票一卡通」已開放購買的月票方案，有MeNGo高雄通(399元)、MeNGo臺南通(299元)及屏東通(299元)月票方案。4月27日先開跑MeNGo高雄通(399元)方案，相較原MeNGo套票專案，成長近3倍，相當受到大高雄地區通勤族的喜愛。

中彰投苗城際通勤月票999元(臺中市民699元)及南高屏城際通勤月票(999元)預計將於7月1日上線，屆時南高屏縣市推出的月票方案MeNGo高雄通(399元)、MeNGo臺南通(399元)及屏東通(399元)也會再納入臺鐵搭乘，便利民眾通勤需求。

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