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中國捐贈尿素肥料　小馬可仕：致力強化菲中關係

▲北京捐贈2萬公噸尿素肥料給菲律賓，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）出席儀式時說，將始終致力於強化菲中的關係，促進共同利益。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京捐贈2萬公噸尿素肥料給菲律賓，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）出席儀式時說，將始終致力於強化菲中的關係，促進共同利益。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）中國駐菲大使黃溪連今天代表北京捐贈2萬公噸尿素肥料給菲律賓，菲律賓總統小馬可仕出席捐贈儀式時說，「菲律賓將始終致力於強化我們的關係和促進我們的共同利益」。

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菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）出席捐贈儀式時說，北京的善舉，尤其是那些菲律賓人能感受到的善舉，鞏固兩國基於信賴和互利的雙邊關係的基礎。

他也感謝中國向馬永火山（Mayon Volcano）周邊撤離居民提供價值400萬披索（約新台幣220萬元）的稻米援助。

菲律賓中部的馬永火山近日活動加劇，噴出熔岩並可能在數天內猛烈噴發，當局已撤離周邊2萬267名居民。

小馬可仕說：「這些慷慨的舉動象徵我們兩國關係的價值。我們必須繼續扶持（菲中關係），我們必須透過互助行動和持續友好的對話，繼續給予關注。」

儘管菲中兩國因南海主權爭議關係緊張，小馬可仕上任後更持續與美國和日本、澳洲等盟友強化安全合作，但小馬可仕6月初說，馬尼拉當局外交政策將保持中立，不向華府或北京靠攏。

另一方面，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）15日接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問表示，華府去年10月請求馬尼拉，接收逃離塔利班（Taliban）統治的阿富汗公民。這些阿富汗公民是美國政府前雇員，他們的生命處於險境，希望獲得菲律賓特殊移民簽證。

羅慕德斯說，針對是否接收阿富汗公民，菲國相關單位將對小馬可仕提出建議。

他認為，馬尼拉應接受華府的請求，因為這是道德正確的作法，「1920年代以來，我們多年來一直有著這項傳統。奎松（Manuel Quezon）總統允許白俄羅斯人、猶太人來到這裡，還有總統的父親（馬可仕）在越戰期間（允許越南人來到菲律賓）」。

羅慕德斯說，這種作法使馬尼拉能與受益國家保持良好關係。（編輯：周永捷）1120616

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