工會批企業趁併購解僱成員　勞動部：凝聚修法共識

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工會團體指出，建興貨運旗下司機籌組工會，2月召開成立大會，但1名曾提不當調職申訴、另外2人曾提勞動條件申訴等3名積極參與工會活動的司機，被公司主管盯上，藉由企業併購的過程，在5月以新舊企業交接不續約為由解僱，控訴這樣以後還有誰敢出來組工會。
工會團體表示，建興貨運利用公司併購期間解僱勞工，且未提出解僱事由，但實際公司主管同事都沒有變化、解僱後也立刻釋出職缺，代表解僱並非因經營權轉換所致。而勞基法第20條竟然容許改組或轉讓時，雇主可以毫無理由的資遣勞工，變相成為鼓勵雇主惡性解雇的條文，要求修改勞基法，明定雇主在事業單位改組或轉讓時，留用全數勞工，保障企業併購過程的勞工工作權。
工會團體於現場遞交陳情書，由勞動部關係司科長劉政彥接下。劉政彥回應，工會法第35條已明定，雇主不得對勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務而予以解僱。若雇主有此不當勞動行為，勞工或工會可於知悉事由或事實發生起90天內向勞動部提出不當勞動行為裁決案件申請，裁決委員會將依法定程序儘速審理。且如經裁決委員會認定雇主確有違反工會法第35條之情事，勞動部將依法裁處並要求資方履行救濟命令。
至於勞基法第20條是否修法，劉政彥說，目前立法院部分立法委員已提勞基法第20條修正草案，勞動部對於保障勞動權益的法案皆樂觀其成，惟併購過程相關法規修正，還涉及企業併購法及金融機構合併法的主管機關權責，勞動部將持續與經濟部、金管會合作，共同蒐集社會各界意見，以凝聚修法共識。