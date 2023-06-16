從合庫金畢業！雷仲達正式接任兆豐金董座　談上任首要任務

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在經營績效方面，受惠全球升息、防疫放寬及全球供應鏈重組使台灣成為關鍵角色，提供銀行業務獲利的機會，加上新台幣美元存放利差上揚、台幣美元利差擴大及美元大幅升值帶動下，使兆豐銀行繳出亮眼成績，稅後淨利達241.85億元，年成長率達31%，其他子公司也都在艱鉅的經營環境下維持往年的優異表現及市場競爭力。
展望今年，胡光華表示，雖然通膨壓力漸獲控制，主要國家央行升息步調可望放緩，惟全球仍面對經濟成長放緩的下行風險，經營環境仍充滿變數，因此兆豐金控仍將審慎因應，朝「調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強數位」6大方向前進，共創集團資源整合效益，持續推動成為亞洲區域性金融集團的目標。
在股東會結束後，兆豐金、兆豐銀在下午召開董事會，完成推選財政部股權代表董事雷仲達為董事長，隨即舉行新卸任董事長交接典禮。雷仲達致詞中表示，兆豐金一直以來，不論是在獲利或各項業務表現上，都位居公股金控翹楚，更是其他金融同業期望超越的目標。歷經美國裁罰案的低谷後，除了建立符合國際防制洗錢規範業界最佳法遵及洗防機制外，在各項業務不斷成長茁壯，成績亮眼有目共睹。
雖然去年受到產險防疫保單理賠及提列準備的影響，兆豐金稅後純益仍保有183.55億元，兆豐銀行更是繳出稅後淨利241.85億元的亮眼成績。為建立集團核心事業的競爭能力，除了持續強化利基業務，發展多元獲利，擴充國際版圖，擴大資產規模，以提升集團業務動能及市場地位外，他也將鼓勵集團同仁提出金融科技及商品服務創新構想，透過深植創新思維的DNA，不斷超越自我，在各項金融業務競爭上站穩腳步。
此定，，雷仲達也提到，集團各子公司除了要持續推動各項業務及數位轉型，透過虛實通路及社群媒體的行銷機制整合，擴展客戶基礎外，更應該主動出擊，研究分析市場走勢，在風險可控的狀況下，適時切入新種商品及服務，開拓新藍海，同時深耕既有業務，以彰顯兆豐的品牌價值。