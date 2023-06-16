印度總理20日起訪美　預期宣布多項國防合作案

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莫迪將於21日在紐約聯合國總部主持國際瑜珈日活動；22日在美國國會聯席會議發表演說，並赴白宮與拜登舉行高層對話，傍晚接受國宴招待；23日則與有印度血統的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行午餐會。
此外，莫迪也將會見美國商界人士及印度僑民。
在美中競爭加劇、印中邊界爭議陷入僵局的情況下，莫迪美國之行備受關注。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），本月5日和13日分別在德里會見印度對口官員辛赫（Rajnath Singh）和多瓦爾（Ajit Doval）。
印度時報（TOI）引述消息人士報導，美國同意出售31架MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機給印度，並透過技術轉移與印度共同生產F414渦輪扇發動機，這兩項合作計畫可能會在莫迪訪美期間正式宣布。
印度目前的兩大假想敵為巴基斯坦和中國。在中國持續於中印邊界及印太地區擴張，且為巴基斯坦供應彩虹4號和翼龍-2等無人機的情況下，印度提升防衛能力的迫切性與日俱增。
印度政府在俄烏戰爭努力維持「中立」，這個立場是否會在莫迪此行受到檢視，特別是在美國國會，也是觀察重點之一。
結束美國行程之後，莫迪將於24日至25日訪問埃及，這將是莫迪首次訪問這個非洲國家。
今年1月26日印度慶祝共和國日，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）擔任主賓，他與莫迪同意把埃印雙邊關係提升至「戰略夥伴」層級。當時分析人士解讀，印度努力擴展在非洲地區的影響力，與中國爭奪話語權。（編輯：陳惠珍）1120616