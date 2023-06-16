利菁哭了！想起Ma媽媽臨終前託付 當面向Makiyo道歉：沒盡到責任
「帶貨女王」利菁轉戰蝦皮直播，昨（15）日邀好友Makiyo上節目，她兒子「俊俊」也一起到現場。利菁透露，Ma媽媽臨終前，將女兒託付給她照顧，利菁哽咽道：「一直沒有盡到責任，很對不起，現在終於可以幫到忙，好好照顧妳。」
記者楊穎軒／綜合報導
15日直播現場邀請Makiyo一起帶貨，利菁透露：「我有責任要照顧她，Ma媽媽臨終前說『我把Makiyo交給妳跟小S了』，前幾年我不在台灣，現在回來，妳都有小孩了。」利菁外在形象雖是麻辣天后，但其實心很軟，她坦言，這陣子看Makiyo認真帶小孩的模樣，她就想幫忙她，教她直播，「願意的話，我請蝦皮幫妳開直播間，妳想在家播也可以，就算背景有小孩的哭聲也是很美妙的事情，這是很真實的世界」，Makiyo聽了很感動，觀眾也紛紛留言：「Makiyo當媽媽後變溫柔了」、「菁姐一直記在心上，真的很難得」、「這樣聊天也很好看欸，能不能不要下播。」
利菁提及當天介紹的紐約潮牌，鼓勵Makiyo，這品牌選用的模特兒，非傳統大家眼中的完美，「但有點瑕疵，再成長，會轉變為人生的徽章。」利菁在直播中現場開箱知名飯店的粽子組合，與Makiyo兩人直接開嗑，大讚美味。
利菁「帶貨女王」魅力也吸引到兩大保健食品品牌誠意給出獨家組合與價格合作，利菁透露不但公公也在吃，還現場Call out問心得，只是當利菁說要買時，公公卻說：「太貴了，不要花錢，我自己買就好。」讓利菁直喊：「我這裡買才是最便宜的啦！」意外流露出一家人之間的超暖互動，一旁的專家都忍不住說：「妳一定是很得人疼的媳婦。」天后利菁回歸，每週四晚間9點在蝦皮直播上線，陪觀眾購物紓壓。