罹患乳癌可以凍卵嗎？排卵針會導致乳癌復發嗎？　醫師這樣說

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為什麼要凍卵？ 癌症患者凍卵療程怎麼做？隨著年齡增加，卵子庫存量會逐漸減少，品質也會下降，而胚胎染色體異常的可能則會因此上升。此外，林亮華醫師提到，某些藥物（如：抗癌藥物）和放 射治療，也會影響卵巢功能，使卵巢提早衰老，甚至提早停經。
因此，醫師建議罹患癌症或其他疾病，需要接受手術、化療或放射線治療的女性，在治療前可以考慮進行凍卵，將足夠且品質優良的卵子先行保存起來，並在未來有生育計劃時解凍使用。
一般凍卵療程需在月經來時進行，不過林亮華醫師指出，癌症病患接受癌症治療是分秒必爭的，因此不一定要等到經期來時才進入療程，隨機開始療程也是選擇之一，但因人而有較大差異，建議民眾還是要和不孕症專科醫師討論後再進行。
而像吳小姐的案例，在告知凍卵利弊後，就於乳癌手術結束後盡速開始了為期15天的引卵、凍卵療程，並成功地冷凍16顆成熟卵子。吳小姐也在凍完卵後，接受化學治療，沒有因為選擇凍卵耽誤了化學治療開始的時間。
凍卵副作用有「這些」 嚴重副作用發生率不高不過，如果本身就有癌症或其他疾病，最擔心的還是凍卵會不會產生副作用？林亮華醫師表示，凍卵整體嚴重副作用並不高，但是還是有可能會發生，此外可能會有輕微的藥物副作用，如：噁心、腹脹，也可能會有取卵手術併發症，如：腹痛、出血。
一般取卵手術結束後1 週內，部分女性會有輕微腹脹、悶痛感，少部分女性會發生卵巢過度刺激，產生腹脹、呼吸喘等症狀。林亮華醫師提到，若真的出現嚴重副作用，醫院有急診、住院病房和多專科配合，可進行妥善處理。
排卵針怕有乳癌復發疑慮？ 醫師說明治療方法而許多乳癌會受雌激素的刺激生長，施打排卵針會造成體內雌激素呈現較高的狀態，因此許多乳癌患者會擔心打排卵針，有刺激乳癌復發的疑慮。
對此，林亮華醫師表示，在凍卵療程中會搭配降低雌激素作用的藥物，使風險降到最低，此外，凍卵療程為短期排卵刺激療程（僅2週左右），目前的大型研究結果證實這並不會導致較高的乳癌復發率。
因此，罹患乳癌的女性若有凍卵需求，可以先經由醫師評估，了解利弊之後與醫師討論再選擇最適合的療程。
資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-2-2.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58172
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