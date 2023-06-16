沈殿霞愛女爆繼承2.3億遺產！遭抖「情變鬧失蹤2個月」 真相曝光
香港已故藝人「肥肥」沈殿霞罹患肝癌於2008年病逝，傳聞她為了避免女兒鄭欣宜太早拿到遺產不工作，因此立下女兒滿35歲才能動用遺產6000萬港幣（約2.3億元台幣）的遺囑，去年鄭欣宜終於滿35歲，繼承遺產一事，雖然本人已經澄清，依舊傳得沸沸揚揚。而近來鄭欣宜被爆出疑似因為情變鬧失蹤2個月，惹得經紀公司不滿，把她冷凍。
記者吳雨婕/綜合報導
據港媒報導，鄭欣宜在港台及ViuTV的頒獎典禮上獲頒許多獎項，可是卻連續缺席兩晚的活動，唱片公司以病假為由解釋缺席原因，至於病況則是不願透露，不過有知情人士報料，在頒獎典禮當晚，鄭欣宜的工作團隊早就到現場準備了，是鄭欣宜臨時缺席，使得唱片公司承受鉅額損失，惹得公司對她非常不滿。
爆料者指出，鄭欣宜之所以臨時不願意出席活動，是因為她「戀愛腦」上身，剛好在頒獎典禮當天，鄭欣宜疑似與大3歲的花店男友Derek鬧分手，因此情緒低落，不肯上工外還鬧失聯2個月，公司一氣之下將她「雪藏」當做處罰。
針對爆料，鄭欣宜的經紀人回應，缺席原因是鄭欣宜身體不適，「多謝大家關心，我也代表Joyce（鄭欣宜英文名）向大家交代一下，Joyce的確生病了，療傷中，希望大家多給點時間，其他細節不透露，大家都平安，身體健康。」