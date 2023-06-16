2歲男童腸穿孔竟是「吞1物」惹禍　醫急籲：家長注意

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七顆巴克球連成一直線 腹膜炎又腸穿孔輔大醫院小兒外科暨外傷科主任蔡煥文表示，男童送到急診室時已有觀察到腹膜炎症狀，好在孩童當時沒有休克的跡象。而，X光檢查顯示7顆巴克球連成一直線，缺少經驗的話可能會誤以為在同一腸段，就以一般異物吞入處理原則處置，慢慢等待其自行排出；然而，實際上其中3顆在小腸內、4顆位在大腸，每顆互相吸引造成腸扭轉而阻塞，且吸力過強才進一步導致腸穿孔。
蔡煥文醫師說，孩童在接受微創手術後，已經把體內的異物完全移除，並將大腸、小腸破洞處修補起來，術後1週順利出院，2週返診觀察時，孩童的狀況已恢復良好，目前也都進步到正常進食。
誤吞巴克球 嚴重恐造成敗血性休克、死亡巴克球常見於孩童的益智玩具中，顏色鮮豔、雖體積小、但磁力強，若孩童誤吞後果不堪設想。蔡煥文醫師表示，巴克球、磁力珠等，因磁性較強，彼此會互相吸引，且吸得非常緊，不慎吞入就容易造成腸穿孔、腹膜炎等情形，嚴重時則會導致敗血性休克，甚至死亡。曾有研究指出，吞入超過2顆巴克球，自行排出機率將大幅降低，大多需手術介入，千萬別輕忽小小玩具帶來的傷害。
家長應慎選玩具、陪伴 避免孩童誤食異物年紀尚小的孩童常會把玩具放入口中，過去幼童吞下巴克球的案例層出不窮，因此家長在選擇玩具時應多加留意，且盡可能在孩子遊玩時陪伴在身旁，避免悲劇發生。蔡煥文醫師提醒，目前各國都有在呼籲嚴禁幼兒玩耍強力磁鐵，若家長發現孩子真的不幸吞嚥，或觀察到嘔吐、劇烈腹痛等異常跡象時，應儘速送醫處理將異物取出。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58178
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