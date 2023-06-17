NMIXX專訪／能當子瑜師妹：很驕傲！秉持「超正3觀念」打滾演藝圈

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NMIXX是南韓大型經紀公司「JYP娛樂」繼TWICE、ITZY後，相隔3年再推出的女子團體，成員原有Lily（朴珍）、Haewon（海嫄）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智佑）、Kyujin（圭珍）、Jinni（允珍）等7人，平均年齡18歲的她們，出道曲《O.O》一發行不到24小時就破2000萬觀看，獲封「怪物新人」美譽；但在事業如日中天時，人氣成員Jinni去年底無預警退團，NMIXX目前為6人體制繼續活動。
NMIXX出道至今1年4個月，今年首度開啟世界巡迴演出，6月18日、19日晚間6點與7點在台北國際會議中心TICC登場。這是她們第一次造訪台灣，不試水溫直接開唱2天，且2場都賣完，人氣可見一斑。
當TWICE壓力山大！NMIXX秉持「真誠、謙虛態度」演藝圈求生存
問及被選為TWICE、ITZY等優秀前輩的師妹，是否感到有壓力？Haewon表示很自豪能有優秀的師姐，期許有朝一日NMIXX能跟她們一樣紅遍世界，「我們正在努力成為像她們一樣的人！」Sullyoon則說：「比起感到壓力，這反而能更激勵我們工作！」也透露確定出道後，朋友跟家人都衷心給予祝賀。
NMIXX的團名寓意為N「NOW」、「NEW」、「NEXT」和未知數n等多重意義，MIX則象徵團體所展現的多樣面貌，兩詞組合而成的NMIXX即有「新時代的最佳團體」。但現今的南韓演藝圈人才輩出、汰換率高，女團該如何保有「最佳條件」，才得以在競爭激烈的演藝圈生存？是顏值？個性？還是一技之長？Jiwoo認為專長非常重要，雖然「信心」是上台表演的關鍵，但在有信心之前必須先有專長；Kyujin除了個人才能，表示真誠與勤奮、謙虛也是成功的最大要素。
藝人除了舞台上發光發熱，台下也會努力經營社群軟體，分享台上大眾看不到的花絮與近況，經營自己的同時，並與粉絲保持良好的互動，NMIXX也不例外，在她們的IG上，充滿各式成員的自拍美照、工作幕後記錄，聊到誰是團中公認「最會拍照」的成員，Lily投給Haewon，她說：「Haewon拍照最好看！Haewon很擅長做表情跟擺姿勢，我要跟Haewon學的東西太多了！」Bae附和認同，直呼：「Haewon姐姐照片真的拍得很棒！而且她很常拍出一眼就能吸引大家目光的照片！」
努力朝「成為泰勒絲」邁進，發誓當優秀歌手療癒大眾的心
聊到個人特質，Lily自認仍有不足之處，她把泰勒絲視為模範榜樣，努力要成為跟偶像一樣的人，她說：「我從小就是她的超級粉絲！我也想透過我們的音樂讓大家感到快樂，就像泰勒絲前輩一樣！」Kyujin透露把「少女時代」的太妍視為榜樣，會努力成為像前輩一樣的優秀歌手。
NMIXX出道至今1年4個月，Haewon出道時曾許下「拿下音樂節目第一名」的目標，願望終於在2023年以歌曲《Love Me Like This》拿到音樂節目《Show Champion》冠軍，Haewon開心的說：「我很高興能實現這個夢想！」Bae現在的目標是繼續進步、成長，她表示：「以後當我回顧我出道時的影片，我希望自己有所進步！另外，我還想認識更多不同的粉絲，並與成員以健康、正向的方式活動著。」
正值青春期卻不敢貿然行事，NMIXX陪彼此完成「不可能的任務」
經歷了一年多的演藝圈生活，Sullyoon表示個性有極大變化，就是變得更加外向；Jiwoo很開心因為工作的關係，培養出許多個人喜好，判斷力也比出道時更準確。不過，團中仍有許多小劇場、做事三思謹慎的成員，Lily透露Kyujin就是這樣的人，「Kyujin真的會想很多，徵求大家的意見後，考慮很久才會做決定」，Bae跟Kyujin一樣，需要花很久的時間才能做決定，即便確定了，事後仍會不斷思考、猶豫對或錯。
NMIXX的新歌《Young, Dumb, Stupid》歌詞提到「青春無所畏懼」，正值大膽青春期的她們，面對任何事卻非歌詞般什麼都不怕，Haewon說：「說沒有恐懼是騙人的，但是可以跟成員一起前進，才可能完成歌詞所述說的，在彼此的支持下，我們就能完成一個人無法完成的事情。」Sullyoon逗趣提到，她很怕恐怖片、鬼屋、蟲子，還自爆有懼高症；Kyujin也很畏懼蟑螂，至於比起懼高症，她笑說更怕鬼和人。NMIXX台北演出詳情與規範可至「Live Nation Taiwan 理想國」臉書查詢。