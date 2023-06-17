端午洗艾草水「驅蚊又開運」？皮膚醫搖頭曝真相：2類人千萬別洗
端午節即將到來，根據傳統民俗在當天使用正中午的「午時水」，加上艾草熬煮的植物水，可以開運趨吉避凶，還有避免蚊蟲叮咬的好處，不過實際上，皮膚科醫師趙昭明指出，艾草對防蚊蟲叮咬沒有太大的幫助，甚至可能會造成皮膚過敏，尤其建議有皮膚發炎、免疫力功能差的慢性疾病患者，千萬不要使用植物水來清洗身體，以免造成肌膚不適，反而得不償失。
記者鍾怡婷/綜合報導
端午節當天中午11點至13點，有不少民眾習慣取正中午的「午時水」，加菖蒲、艾草的植物煮沸後，用來擦拭身體，甚至拿來泡澡，希望達到趨吉避凶，加上避免蚊蟲叮咬的效果。不過趙昭明醫師提醒，艾草所煮成的植物水，對皮膚來講沒有太多實質的功效，且蚊子叮咬皮膚除了氣味外，還跟溫度等其他眾多因素有關，不建議洗艾草水來當作防蚊的方式。
尤其是有患有皮膚炎，像是濕疹、過敏體質的民眾，又或是慢性疾病導致免疫功能不好差的，糖尿病、洗腎患者，都相當不建議使用植物水來清潔身體，由於疾病導致皮膚角質層的功能差，進行治療時也會讓皮膚比較乾燥、敏感，使用艾草煮出來的水來清洗，可能會有刺癢、紅腫的過敏反應出現。
當然也並不是所有人都對艾草過敏，若是按造傳統仍是想洗艾草水的民眾，建議一定要將艾草殘留的土、髒東西清潔乾淨後，在煮成洗澡水，且最好選擇擦拭為佳，若真的要泡澡也不得超過15分鐘，並且最後需用沐浴乳加上清水再清潔一次，以免物質殘留在肌膚上，導致皮膚炎發生。
趙昭明也強調，若使用植物性的浸泡液（艾草水）來接觸皮膚後，當天要避免陽光照射，由於植物成分會導致光敏感的現象，紫外線照射之下還會產生化學物質，讓肌膚近一步產生紅腫癢的過敏現象。