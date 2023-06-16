中國球迷衝進場內抱梅西！嗨喊自己未成年不會被罰 慘遭公安打臉
阿根廷足球國家隊對澳洲的友誼賽，於15日在北京工人體育館舉行，超級球星梅西（Lionel Messi）展現球王風采，帶領阿根廷以2：0戰勝對手。不過比賽中出現一則意外插曲，一位中國球迷衝進場內擁抱梅西，在場中與保安追逐，還和門將馬丁尼茲（Damian Emiliano Martínez）擊掌，一番周折後才被抬出球場。而朝陽公安分局今晚發布公告，表示已將該球迷依法行政拘留，並責令12個月之內，不得再入場觀賞足球比賽。
記者倪浩軒/綜合報導
瘋狂球迷於比賽中衝入場內，在足球場上時有所聞，然而違規亂入的球迷，難免得付出代價。當地警方表示，這位球迷是18歲的邱姓男子，已由朝陽公安分局依法拘留，同時責令其12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。警方表示，興奮過後的邱男，對自己的行為也表達了歉意，接受公安機關處罰，並希望廣大球迷引以為戒，維護好賽場內外秩序。
根據中國法規，擾亂文化、體育等大型群眾活動秩序的，情節嚴重者，處5日以上10日以下拘留。所以邱男擁抱梅西的代價，除了1年不能入場看足球比賽外，至少也得被拘留5天。
由於邱男在賽後接受媒體訪問時，曾說自己未滿18歲，所以不擔心後續可能的懲處，結果今晚就被公安拘留，警方公告中還說他已經18歲，翻車來得太快，讓中國網友紛紛在新聞底下留言表示，「哈哈哈哈追星男寶的下場」、「不但腦殘還是法盲」、「還謊稱未滿18，道德人品堪慮」、「罰得好，不然以後不都人人效仿了」。
不過也有網友認為擁抱到梅西，被拘留也還是賺了，「1年禁入球場沒差，梅西走了誰還看中國足球」、「該說不說還是覺得羨慕這小子」、「只有我覺得不需要拘留他嗎，足球迷這種狂熱特別能理解」。