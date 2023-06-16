比爾蓋茲晤習近平！待遇高過馬斯克 傳習稱歡迎把AI科技帶到中國
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）14日抵達中國展開訪問，是他自2019年後再次造訪中國，並於今（16日）在北京和中國國家主席習近平見面，習近平還熱情地以「老朋友」稱呼，比爾蓋茲獲得比特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等人都高的待遇，還有知情人士稱，習近平表示歡迎美國企業將AI技術帶到中國。
記者倪浩軒/綜合報導
中國官媒《新華社》報導稱，習近平16日在北京已會見比爾蓋茲，對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，強調當前世界面臨百年未有之大變局，中國願積極參與全球發展，在應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等領域共同努力，盼能解決全球性挑戰。
而比爾蓋茲則在個人網站發文分享了自己的中國行，提到與習近平會面，兩人討論應對全球健康和發展挑戰的重要，以及中國如何在促進全體人類進步方面發揮作用。比爾蓋茲特別提到自己參觀了中國的作物種子資源庫，與一些農業科學家會面，這些科學家透過改良水稻品種，提高農民生產力，對全球糧食安全做出重大貢獻。
而據《路透社》引述知情人士說法，習近平對比爾蓋茲說，歡迎包括微軟在內的美國企業，將AI技術帶到中國。