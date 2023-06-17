快對身份證！「0、3、5」中1碼手搖飲買一送一　端午咖啡也買1送1

補班優惠！星巴克「拿鐵、星冰樂」買1送1　麻古、 五桐號也半價

▲補班日優惠來了，星巴克一招喝「拿鐵、星冰樂」買1送1；麻古茶坊、 五桐號在外送平台也有買1送1。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲補班日優惠來了，星巴克一招喝「拿鐵、星冰樂」買1送1；麻古茶坊、 五桐號在外送平台也有買1送1。（示意圖／記者葉盛耀攝）

記者黃韻文/綜合報導

周六上班心累，補班日需要喝點好的幫自己提神打氣。除了4大超商相繼端出咖啡買一送一，星巴克也有一招爽喝買1送1。不喝咖啡的人，則別錯過麻古茶坊、 五桐號、老賴茶棧、珍煮丹指定飲料買1送1，《 NOWnews今日新聞》整理補班日手搖飲、咖啡優惠懶人包。

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🟡星巴克補班優惠
6月17日補班日當天，買2杯大杯以上同品項飲料，享第2杯半價，相當於7.5折。另今（17）日透過外送平台foodomo在星巴克下單，買兩杯特大杯那堤、美式、巧克力可可碎片星冰樂，同品項第2杯免費，等於買1送1。

▲外送平台foodomo在補班日當天祭出星巴克指定飲料買1送1。（圖／業者提供）
▲外送平台foodomo在補班日當天祭出星巴克指定飲料買1送1。（圖／業者提供）
🟡路易莎第2杯半價
即起至6月18日上午11時前，到實體門市全品項飲品第2杯半價，以價低者折，不含手沖及超越精品咖啡。

🟡 翰林茶館：翡翠鳳梨冰茶買1送1
至明（18）日前下載翰林茶館APP，註冊會員可享「翡翠鳳梨冰茶」外帶買1送1，限量200組。

🟡 春陽茶事：買原茶送哈密瓜雪糕
至6月21日前，到全台春陽茶事門市買任一杯原茶（春陽烏龍／四季青茶／春陽紅茶／萃玉綠茶），加送Binggrae哈密瓜雪糕，送完為止。

▲訪春陽茶事「買原茶送哈密瓜雪糕」。
▲全台春陽茶事門市買任一杯原茶（春陽烏龍／四季青茶／春陽紅茶／萃玉綠茶），加送Binggrae哈密瓜雪糕。（圖／業者提供）
🟡丹堤咖啡：補班日買1送1
6月17日補班日當天，到丹堤咖啡外帶大杯以上，全系列飲品皆享買1送1。

🟡Uber Eats：人氣手搖買1送1（至6月20日前）
▪珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶買1送1
▪麻古茶坊「蜜桃紅茶」買1送1
▪得正：春烏龍、焙烏龍茶凍買1送1
▪五桐號：荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶買1送1
▪老賴茶棧：老賴紅茶買1送1
（以上需透過外送平台Uber Eats下單）

補班優惠！麥當勞「雞塊、雞翅」買1送1　肯德基蛋撻「只要1元」

為補班日加油！全家今起「霜淇淋買1送1」　7-11美式25元可寄杯

周六補班！肯德基雞塊、大福買1送1　「炸雞＋蛋撻」67元

限1天補班日開吃！麥當勞雞塊買一送一　FRIDAYS豬肋排也打五折

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