補班優惠！星巴克「拿鐵、星冰樂」買1送1　麻古、 五桐號也半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月17日補班日當天，買2杯大杯以上同品項飲料，享第2杯半價，相當於7.5折。另今（17）日透過外送平台foodomo在星巴克下單，買兩杯特大杯那堤、美式、巧克力可可碎片星冰樂，同品項第2杯免費，等於買1送1。
🟡路易莎第2杯半價
即起至6月18日上午11時前，到實體門市全品項飲品第2杯半價，以價低者折，不含手沖及超越精品咖啡。
🟡 翰林茶館：翡翠鳳梨冰茶買1送1
至明（18）日前下載翰林茶館APP，註冊會員可享「翡翠鳳梨冰茶」外帶買1送1，限量200組。
🟡 春陽茶事：買原茶送哈密瓜雪糕
至6月21日前，到全台春陽茶事門市買任一杯原茶（春陽烏龍／四季青茶／春陽紅茶／萃玉綠茶），加送Binggrae哈密瓜雪糕，送完為止。
🟡丹堤咖啡：補班日買1送1
6月17日補班日當天，到丹堤咖啡外帶大杯以上，全系列飲品皆享買1送1。
🟡Uber Eats：人氣手搖買1送1（至6月20日前）
▪珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶買1送1
▪麻古茶坊「蜜桃紅茶」買1送1
▪得正：春烏龍、焙烏龍茶凍買1送1
▪五桐號：荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶買1送1
▪老賴茶棧：老賴紅茶買1送1
（以上需透過外送平台Uber Eats下單）