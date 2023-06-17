快訊／補班日別忘帶傘！「9縣市」大雨特報　雨彈狂炸到上午

身分證拿出來！對中「1、0」免費喝芒果沙瓦　還有手搖飲買1送1

▲台北西門街頭「HOROYOI 微醉冰果室」，生日有「1、0」送免費芒果沙瓦。（圖／業者提供）
▲台北西門街頭「HOROYOI 微醉冰果室」，生日有「1、0」送免費芒果沙瓦。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

補班日小確幸！來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」即日起至6月18日於台北西門町打造「 微醉冰果室」，凡身分證正面出生欄位年、月、日同時含有數字「1跟0」的民眾，即可免費兌換「芒果冰風味沙瓦」、暢銷隨機口味各一罐。注意！參與活動者須年滿18歲。同時，身分字號有「0、3、5」任一碼，6月17日、6月18日限時兩天，「林三茶研所」指定飲品買1送1。

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HOROYOI微醉10週年限定的台灣獨賣新品「芒果冰風味沙瓦」大獲好評，即日起至6月18日於台北西門街頭打造「HOROYOI 微醉冰果室」，為微醉慶祝10歲生日的活動，凡身分證正面出生欄位年、月、日同時含有數字1跟0的消費者，即可免費兌換「芒果冰風味沙瓦」與隨機HOROYOI長銷款商品350ml各一罐，一共兩罐，僅限本人領取，每日限量100組。

▲含有數字1跟0的消費者，即可免費兌換「芒果冰風味沙瓦」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲含有數字1跟0的消費者，即可免費兌換「芒果冰風味沙瓦」。（圖／記者鍾怡婷攝）
沒有對中數字「1跟0」也別傷心，現場加入官方Line帳號，即可獲得快閃限定、絕無僅有的限量「微醉芒果沙瓦冰沙」，一同感受清爽餘味的沁涼口感。還可以參加復古冰涼轉盤、逗趣搖曳拳等遊戲，有機會獲得微醉杯、涼感巾等限量品牌好禮。

同時，全台共有6間門市的「林三茶研所」手搖飲，慶祝成立5周年，6月17日、6月18日限時兩天，下午2點至晚上7點，只要身分證字號對中「0、3、5」任一碼，7款招牌飲品享買1送1，每人每天限購1組（2杯），售完為止。

◾買1送1品項：
1、松柏嶺四季青（35元）
2、 烈日火山紅茶（35元）
3、橙心橙意水果茶（70元）
4、雙料奶茶（中杯50元／大杯60元）
5、林三冬瓜茶（50元）
6、原汁原味泰奶加小芋圓（70元）
7、黃金烏龍奶蓋（65元）

▲補班日不憂鬱，身份證對中「0、3、5」任一碼，手搖飲爽喝買一送一，還有端午咖啡也買一送一。（圖／業者提供）
▲「林三茶研所」身分證對中「0、3、5」任一碼，手搖飲爽喝買1送1。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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