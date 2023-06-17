倡議「政黨輪替大聯盟」！羅智強臉書道歉：坦承思慮不周
近日，國民黨立委參選人羅智強，提出「政黨輪替大聯盟」，原訂於16日欲召開記者會說明，未料突然臨時喊卡，並於臉書上發出道歉聲明，指出「本人倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，本人思慮不周，深感抱歉，鄭重向各界致歉」。更表示即日起，本次總統大選，不再倡議政黨輪替大聯盟。
記者林盈君／綜合報導
據了解，羅智強曾於受訪時表示，會提出政黨輪替大聯盟，是憂心若整黨不能輪替，台灣民主將繼續被民進黨的霸道宰制，兩岸可能面臨更大的兵凶戰危，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，其首要問題是政黨輪替，實現民主制衡的合作。不過此說法卻掀起「不挺侯」爭議，引發質疑分化黨內部，因此才決定喊卡，但羅智強強調，推動政黨輪替大聯盟想法與行動倡議不會停，也希望國民黨、民眾黨成為政黨輪替推動的火車頭，將力量整合起來。
對此，羅智強16日晚間於臉書發文，以下為道歉聲明：
【羅智強道歉聲明】
本人倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，本人思慮不周，深感抱歉，鄭重向各界致歉。並進行四個反省。
1.即日起，本次總統大選，不再倡議政黨輪替大聯盟。
2.暫停所有政論節目、暫時不接受媒體訪問。
3.外界一切批評，皆虛心接受。暫停受訪期間，如有需要澄清說明之事，皆透過臉書說明。
4.一如既往，努力耕耘大安區，勤跑基層、努力服務、提出政見。全力以赴贏得大安區立委選舉。