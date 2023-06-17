義國布局新一代電動車充電椿　預計2025年達5000個

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塔加尼也告訴馬斯克，義大利是歐洲最適合投資的國家。而義大利議會近日也通過一項新法規，擬加強電動車充電網絡建設，新一代充電樁將遍布義大利全境，預計在2025年達到5000個充電樁。
「今日羅馬」（Roma Today）15日報導，卡皮托里尼（Capitoline）議會最終批准一年前由羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）領導的委員會所提出的法案，為義大利電動汽車的政策做出改變。此項新法規通過後，未來將有助加速義國電動汽車充電網絡的推動與發展。直到現今，義大利電動汽車充電網絡仍未普及。
卡皮托里尼議會是一個由選舉產生的管理機構，由市長和48名議員組成，具有市政府的政治行政指導和控制職能。
報導指出，新法規將在義大利電動車充電樁上的分布做更好的規劃與設計，讓使用者更方便充電。截至目前為止，充電樁的分布幾乎都在市中心。另一方面，新法規也要求有興趣投標的公司需考慮到充電樁分布的問題。
報導也說，新法規將引入競爭機制，根據產品的技術質量及其提供的技術和IT服務來篩選廠商。廠商也必須保證各廠商之間充電樁的互通性，讓電動車車主即使在非自身廠商的充電站也能充電。且為避免充電樁遭霸占問題，充電站也將導入感測器，避免電動車格遭非電動汽車車主非法占用。
此外，為避免部分電動車車主長時間占用停車格充電，新法規也將有特殊費率，對已經充完電的電動車，在一小時後，開始適用特殊費率。
報導指出，首都流動性和交通委員帕他內（Eugenio Patanè）說，充電樁將導入「移動即服務」（Mobility as a Service, MaaS）系統，車主下載應用程式即可使用各種公共和私人交通服務，而舊充電樁也將汰換，以確保更快、更有效充電。（編輯：張芷瑄）1120617