沒有許傑輝？《全民大悶鍋》最好笑是他 PTT推：還沒開演就想笑
許傑輝接連被爆出性騷擾女星、工作人員，黯然宣布退出演藝圈，有PTT鄉民想起他的代表作節目《全民大悶鍋》，好奇眾多藝人裡誰的模仿最好笑，引來大批網友回覆，其中一位諧星被點名最多次，「光是看到他，還沒開演就想笑了！」
記者楊穎軒／綜合報導
政治模仿秀節目《全民大悶鍋》當年集結郭子乾、邰智源、許傑輝、唐從聖、白雲、九孔、寇乃馨、大炳等人，捧紅洪都拉斯、阿Ken、納豆、馮媛甄、安心亞、陳漢典等新秀，有鄉民發文問：「以前的全民大悶鍋，幾乎線上最有名的搞笑藝人、模仿藝人都有參一咖過，最好笑、最好看的是誰？」
貼文一出，一半以上的網友都推模仿過任賢齊、費翔、胡婷婷、Rain等經典角色的九孔，「九孔扮周杰倫」、「九孔，每次都模仿超獵奇的人物」、「推不好笑的九孔，不好笑卻又覺很好笑」、「九孔還有歌劇魅影，每次都要拿著名牌」、「當然是九孔的金鋼狼」、「九孔啊！不好笑到很好笑，最高境界」、「九孔，演得最爛卻最好笑」、「九孔，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」！
另有不少人點名「白雲啊，陳菊還有標哥」、「白雲連大字報在前面也可以忘詞」、「單元是阿洪之聲，平均是邰智源」、「我個人覺得阿Ken是裡面最有才華的」、「說實話阿Ken，現在看以前片段還是很好笑」、「郭子乾模仿得最像，但真的不是最好笑」、「從從的阿扁也很棒～總統府就是你家」，也有人盼望節目能重啟，「希望悶鍋回歸」、「這節目停了實在很可惜」！