LINE投資群組騙很大！狠詐500萬還要加碼 警埋伏逮2車手
網路投資當心遇到詐騙！本月9日，一名李姓被害人向警方報案，表示於臉書上看到瀏覽投資教學後，加入某LINE「投資群組」，卻先後被詐騙500萬元，之後詐團食髓知味，再度聯繫李姓被害人，要求他面交320萬元的「投資款項」，雙方約定於新北市蘆洲區光華路附近面交。警方獲報後，立即成立專案小組埋伏蒐證，於本月12日，順利逮捕20歲的林姓男車手、與19歲的吳姓詐騙集團監視手，並查扣320萬贓款、手機等證物，訊後將2人依詐欺罪移送新北地檢偵辦，檢方複訊後，諭令林男2萬元、吳男3萬元交保。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，接獲被害人報案後，經了解，李姓被害人在臉書上瀏覽投資教學，之後加入某LINE「飆股」群組，未料詐騙集團以推廣新的股票，需使用公司提供的APP軟體進行操盤，並透過現金存款方式，將欲投入炒股的金錢交給「外派經理員」進行收款、儲值等，於5月23日、24日，先後要求被害人面交500萬元，之後食髓知味，又於6月12日，要求被害人再次注資320萬。
而被害人驚覺遭詐騙，隨即報警處理，警方立即組成專案小組，先行到面交地點進行蒐證埋伏，待該名詐欺車手完成交付手續後，立即上前將其逮捕，並於查緝地點周遭，發現一名男子形跡可疑，上前盤查後，確認其為詐騙集團所派遣之監控手，與車手搭配取款並回報上層交易情形。
對此，警方也呼籲，網路投資需謹慎，應透過正常投資管道，避免遭受詐騙集團以私訊方式進行誘導，也可以撥打165反詐騙專線進行諮詢。