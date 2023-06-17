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陳冠希拍下歐陽娜娜側臉！相差19歲私約慶生　她甜喊：謝謝我大哥

▲陳冠希參加歐陽娜娜生日宴會。（圖／翻攝自陳冠希IG）
▲陳冠希參加歐陽娜娜生日宴會。（圖／翻攝自陳冠希IG）

記者楊穎軒／綜合報導

42歲陳冠希（Edison）擁有頂級顏值，早年與金城武、吳彥祖、古天樂受封「台港四大美男」，不料，14年前爆發醜聞，退出演藝圈從商，2017年結婚生女後樂當「女兒傻瓜」。陳冠希近日在IG放上歐陽娜娜的照片，幫對方過生日，娜娜也開心回覆，引發網友熱烈討論。

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▲陳冠希2008年爆出「豔照門事件」，因此宣布無限期退出演藝圈，直到2010年才宣告復出香港樂壇。（圖／翻攝自微博）
▲陳冠希剛出道時風靡千萬少女。（圖／翻攝自微博）
歐陽娜娜15日過23歲生日，陳冠希PO出一張娜娜側身拿著蛋糕的照片，只見她在一間高級餐廳，與親友享用西餐，陳冠希也是座上賓之一，配文以簡體字寫下：「生日快樂！」並標記歐陽娜娜帳號，娜娜留言回覆：「謝謝我大哥！」附上勝利手勢等表情符號。

▲陳冠希幫歐陽娜娜慶祝生日。（圖／翻攝自陳冠希IG）
▲陳冠希幫歐陽娜娜慶祝生日。（圖／翻攝自陳冠希IG）
貼文一發布，按讚數迅速破萬，網友紛紛表示「OMG」、「冠希哥怎麼和歐陽娜娜在一塊啊」、「奇妙聯動」、「謝冠希哥給歐娜慶生」、「你倆認識啊」、「娜娜是我女神，你是我男神」，有人虧陳冠希的拍照技術是「直男的死亡角度」。

陳冠希其實和歐陽娜娜私交不錯，2月就曾分享娜娜親密抱著愛女Alaia的合照，寫道：「LIL SIS / BIG SIS ...... LALA / NANA !!!!!」以暱稱稱呼娜娜和愛女是「姊妹」，娜娜則留言：「LALA IS THE BEST !」看似十分疼愛陳冠希女兒。

▲陳冠希女兒Alaia和歐陽娜娜（右）合影。（圖／翻攝自陳冠希IG）
▲陳冠希女兒Alaia和歐陽娜娜（右）合影。（圖／翻攝自陳冠希IG） 

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