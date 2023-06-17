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後疫健康建築議題夯　台達電導入低耗能解決方案讓室內好空氣

▲台達電近幾年著重健康建築，也積極開發包括室內空氣品質、健康照明、抑菌器等相關解決方案。（圖／NOWnews資料照片）
▲台達電近幾年著重健康建築，也積極開發包括室內空氣品質、健康照明、抑菌器等相關解決方案。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

隨著後疫情時代室內口罩令解禁，改善室內空品以降低室內疾病傳播機率「主動防疫」新思維成為主流趨勢。台達電近幾年也積極發展健康建築解決方案，不僅是國際WELL建築研究院（IWBI）的國際健康建築協會的拱心石級會員，也積極開發包括室內空氣品質、健康照明、抑菌器等相關解決方案。台達電台北總部的陽光國際會議廳及展示中心日前則獲頒台北市環保局「室內空氣品質金級場所認證」。

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台達電樓宇自動化事業群副總經理江文興強調，隨著COVID疫情及各類空氣飛沬傳染疫病的起伏不定，建築如何提供給人安全健康的環境將持續是重要的議題。台達電很高興獲得台北市環保局「室內空氣品質金級場所認證」，希望在政府推動下健康建築概念能更被大家重視。

「室內空氣品質金級場所認證」必須通過室內二氧化碳及細菌濃度的空氣品質檢測，台達電於總部導入其自身產品U+紫外線抑菌器、UNOnext室內空氣品質偵測器及全熱交換器，長期在低能耗的前提下維護室內空氣品質，經檢測能達到二氧化碳濃度低於800ppm、細菌濃度值低於500CFU/m³的水準，因此獲台北市環保局室內空氣品質認證場所最高的金級認證。

台達電指出，為了守護員工的健康，總部處處都可以看到自身的健康建築解決方案，在2022年疫情期間也獲得了《WELL健康-安全評價》認證。辦公室各區域中都設有多合一的UNOnext室內空氣品質偵測器，能夠在偵測到空氣品質不佳時自動啟動全熱交換器（ERV）過濾並引進新鮮空氣，在低能耗的同時保持良好的室內空氣品質。

而針對容易污染的區域如茶水間、洗手間，以及密閉人多的電梯、展示區，皆裝設了U+抑菌器，其採用的222nm波長紫外線不會穿透人體的角質層，可與人共存，國外實驗證明照射一小時可以達到等同33-66次空間換氣的抑菌效果，能有效降低室內細菌濃度。

台達電U+抑菌器系列產品作為高效便利的環境維護措施，已被包含台北榮總的多家大型醫院及診所以及多個餐廳、商辦、生產線、電動巴士採用。台達電也與醫療界合作定期舉辦「抑菌光應用分享會」，分享會也邀請到馬偕醫學院以及花蓮慈濟醫院的學者專家，針對222nm波長紫外線在公共空間消毒、控制塵蟎、疥蟲等公共衞生領域的研究進行分享，同場主題也包括222nm波長紫外線在寵物手術、傳染管控等等領域的應用。

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