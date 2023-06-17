後疫健康建築議題夯　台達電導入低耗能解決方案讓室內好空氣

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「室內空氣品質金級場所認證」必須通過室內二氧化碳及細菌濃度的空氣品質檢測，台達電於總部導入其自身產品U+紫外線抑菌器、UNOnext室內空氣品質偵測器及全熱交換器，長期在低能耗的前提下維護室內空氣品質，經檢測能達到二氧化碳濃度低於800ppm、細菌濃度值低於500CFU/m³的水準，因此獲台北市環保局室內空氣品質認證場所最高的金級認證。
台達電指出，為了守護員工的健康，總部處處都可以看到自身的健康建築解決方案，在2022年疫情期間也獲得了《WELL健康-安全評價》認證。辦公室各區域中都設有多合一的UNOnext室內空氣品質偵測器，能夠在偵測到空氣品質不佳時自動啟動全熱交換器（ERV）過濾並引進新鮮空氣，在低能耗的同時保持良好的室內空氣品質。
而針對容易污染的區域如茶水間、洗手間，以及密閉人多的電梯、展示區，皆裝設了U+抑菌器，其採用的222nm波長紫外線不會穿透人體的角質層，可與人共存，國外實驗證明照射一小時可以達到等同33-66次空間換氣的抑菌效果，能有效降低室內細菌濃度。
台達電U+抑菌器系列產品作為高效便利的環境維護措施，已被包含台北榮總的多家大型醫院及診所以及多個餐廳、商辦、生產線、電動巴士採用。台達電也與醫療界合作定期舉辦「抑菌光應用分享會」，分享會也邀請到馬偕醫學院以及花蓮慈濟醫院的學者專家，針對222nm波長紫外線在公共空間消毒、控制塵蟎、疥蟲等公共衞生領域的研究進行分享，同場主題也包括222nm波長紫外線在寵物手術、傳染管控等等領域的應用。