羅智強提「政黨輪替大聯盟」　鍾沛君4理由反對「不該放棄治療」

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鍾沛君說，國民黨或任何在野黨真正負責任的主張，不是只喊「政黨輪替」、只喊「下架民進黨」，而是不斷提出更好的參選人與政見政策，然後不斷論述、說服選民我們做得到。當選民願意投票給國民黨，就會實現政黨輪替。
鍾沛君認為，「政黨輪替大聯盟」，至少有4個窒礙難行。以席次論，國民黨作為最大在野黨，如今民調不利，應是全黨一起修復改進，而不是乾脆放棄治療，眼看著民眾黨這班車揚長而去，就想著不如搭個便車。
其次，民調不該是評價候選人與政黨的唯一指標，且民調時有高低起伏，如果誰在某個時間點民調高就支持誰，去年台北市長選戰，蔣萬安在初期一度落居第3，當時就該退選？
再者是民眾黨有其主體性，柯文哲選戰打得按部就班，數月前的民調仍居第3，國民黨開口閉口要「整合」人家，如今自己落居第3，竟然還用同一套「政黨輪替」的話術「情緒勒索」？同樣不合理，甚至更加蒼白無力。
第四是國民黨的政策理念與民眾黨未必一致，如何整合？是白紙黑字的逐條逐項協商？抑或是誰民調高當正的，就贏者全拿？雙方支持者能接受嗎？
鍾沛君說，如今輿論對侯友宜選戰有諸多批評，民調也不理想，這都是事實，侯市長與團隊、黨中央與智庫都在努力改進。做為黨籍民代，順風時靠著「母雞帶小雞」，不順時，小雞也該扛著母雞，這才是一個黨，對得起支持者的樣貌。
鍾沛君認為就算要整合、要棄保，要不是參選人登高一呼，再不然就是支持者自由意志，「我們身在國民黨這艘船上，就算船身漆的是『鐵達尼號』，黨公職民代就是船員，救生艇不是給我們搭的。」