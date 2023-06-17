連勝文曝連戰身體狀況不穩定仍心繫侯友宜　盼藍軍團結、永保和平

羅智強提「政黨輪替大聯盟」　鍾沛君4理由反對「不該放棄治療」

▲國民黨台北市議員鍾沛君今表明反對大安區立委參選人羅智強提出的「政黨輪替大聯盟」。（圖／取自鍾沛君臉書）
▲國民黨台北市議員鍾沛君今表明反對大安區立委參選人羅智強提出的「政黨輪替大聯盟」。（圖／取自鍾沛君臉書）

記者邱新博／台北報導

國民黨台北市第六選區（大安）立委參選人羅智強拋出「政黨輪替大聯盟」，稱要國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲各自證明誰是最能帶領政黨輪替的人，被解讀為「棄侯保柯」。對此，同黨台北市議員鍾沛君則表態反對，提出4大論點，包括國民黨民調不利，應修復改進，而不是放棄治療；民調時有高低起伏等。

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鍾沛君指出，政黨輪替是大家的期待，但它是手段、不是目的，「台灣人要過更好的日子」才是。百姓值得安全環境、清明政治、活絡的經濟發展、優化的生活品質，但是民進黨已經執政8年，不但沒做到還每下愈況。換一個黨來做看看，只是實踐目標的一種手段。

鍾沛君說，國民黨或任何在野黨真正負責任的主張，不是只喊「政黨輪替」、只喊「下架民進黨」，而是不斷提出更好的參選人與政見政策，然後不斷論述、說服選民我們做得到。當選民願意投票給國民黨，就會實現政黨輪替。

鍾沛君認為，「政黨輪替大聯盟」，至少有4個窒礙難行。以席次論，國民黨作為最大在野黨，如今民調不利，應是全黨一起修復改進，而不是乾脆放棄治療，眼看著民眾黨這班車揚長而去，就想著不如搭個便車。

其次，民調不該是評價候選人與政黨的唯一指標，且民調時有高低起伏，如果誰在某個時間點民調高就支持誰，去年台北市長選戰，蔣萬安在初期一度落居第3，當時就該退選？

再者是民眾黨有其主體性，柯文哲選戰打得按部就班，數月前的民調仍居第3，國民黨開口閉口要「整合」人家，如今自己落居第3，竟然還用同一套「政黨輪替」的話術「情緒勒索」？同樣不合理，甚至更加蒼白無力。

第四是國民黨的政策理念與民眾黨未必一致，如何整合？是白紙黑字的逐條逐項協商？抑或是誰民調高當正的，就贏者全拿？雙方支持者能接受嗎？

鍾沛君說，如今輿論對侯友宜選戰有諸多批評，民調也不理想，這都是事實，侯市長與團隊、黨中央與智庫都在努力改進。做為黨籍民代，順風時靠著「母雞帶小雞」，不順時，小雞也該扛著母雞，這才是一個黨，對得起支持者的樣貌。

鍾沛君認為就算要整合、要棄保，要不是參選人登高一呼，再不然就是支持者自由意志，「我們身在國民黨這艘船上，就算船身漆的是『鐵達尼號』，黨公職民代就是船員，救生艇不是給我們搭的。」

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