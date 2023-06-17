少子化衝擊校園！恐掀國小廢校大海嘯　家長教育聯盟3點呼籲

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根據統計，111學年度全國各縣市學生，少於29人的國小達193所，其中，少於20人的國小也達68所。台灣家長教育聯盟預估，如果單以學生人數作為廢校標準的話，恐怕接下來的短時間內，全國將會產生可怕的國小廢校大海嘯。彰化縣大城鄉潭墘國小下學年起即將停招，在大城鄉引起軒然大波，台灣家長教育聯盟認為，這會是接下來少子化下，小校存廢的重要案例。
台灣家長教育聯盟提出3點訴求，首先是廢校不應該是優先選項，更不該是唯一選擇，學校因故須停辦或整併，應該以學生權益，包括受教權、學習權、安全等方面作為優先考量。尤其是偏鄉國小，更不宜讓學生耗費過多時間在交通上，上下學的安全及接送，也須優先考慮。因此，廢校不應該是優先選項，應該以教學型態轉型或設置分部為優先考量。
台灣家長教育聯盟舉例，事實上也有小校轉型成功例子，例如彰化廣興國小、台中東勢國小都是好例子，學校並非只具教育功能，學生在家鄉上學才能有鄉土及情感連結，「各級政府應該窮盡一切努力，讓學生可以在地就學，而不是輕言廢校」。
台灣家長教育聯盟呼籲，教育部應依法嚴格把關每一校的申請，確保各項程序完備、資訊公開透明，立即重新檢視各縣市相關小校處理辦法，確認沒有牴觸中央法令。並在接到縣市申請文件，需從嚴檢視各項文件，如有疏漏，應退回縣市重新補正，或派員實際了解，以維護學童權益。相關資訊應公開透明，供民眾查閱，以昭公信。
台灣家長教育聯盟更喊話，請教育部重新檢討「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，訂出更周延的內容，以避免引起社區紛爭，進而傷害學生學習權益。各界應針對學校定位進行廣泛深刻的討論，目的在讓台灣面對未來十年的學校轉型需要，提出各項可能解方，學校面對學生減少，須採取相關措施時，政府應以輔導鼓勵、媒合資源立場，協助轉型。