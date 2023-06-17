自駕還是自撞？據統計自2019年起Tesla FSD系統造成700多起車禍事故
FSD Beta是目前Tesla系統當中先進的科技，甚至升級EAP增強版自動輔助駕駛，還可以擁有自動變換車道功能，但也因錯誤的宣傳方式與駕駛者使用觀念不正確，因而引起許多車禍事故，據統計至2019年來Tesla 就因SD系統造成700多起車禍事故。
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Tesla除電池效能、充電速度、強勁的性能和加速表現與科技系統吸引許多消費者喜愛外，FSD駕駛輔助系統更是受到車主青睞，但由於先前FSD系統以自動駕駛作為宣傳，因此讓不少駕駛以為真能達到自動駕駛，進而於高速公路開啟系統後放開雙手甚至呼呼大睡，想當然系統無法帶領車主全到達目的地，並在途中發生車禍事故，對此美國國家公路交通安全管理局也在調查該系統，而Tesla也召回進行更新軟體修正並加強宣導。
針對Tesla FSD系統先前The Dawn Project就有進行測試，過程中系統竟無法偵測到前方有孩童與推車，結果就是在無煞車情況下發生碰撞。然而FSD系統辨識反應不足已不是少數案例，據統計自2019年起Tesla就因駕駛操作不當當成自動駕駛使用，或FSD系統偵測失靈等原因發生736件車禍事故，並且有17名人員在事故中喪命。
已現今技術縱使駕駛輔助系統能進行主動煞停或變換車道功能，但由於外在環境干擾，因此無論如何駕駛都應保持清醒並雙手控制著方向盤隨時作好應變措施，而不是全數交由系統控制，不然最後就會從自駕變成自撞。