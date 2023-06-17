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新北幼兒園事件延燒　國民黨批民進黨散播恐懼、淪假數字的造假黨

▲侯友宜競選辦公室發言人江怡臻、呂家愷、柳采葳開記者會批民進黨到處散播假數字，製造恐慌。（圖／國民黨提供）
▲侯友宜競選辦公室發言人江怡臻、呂家愷、柳采葳開記者會批民進黨到處散播假數字，製造恐慌。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

新北幼兒園餵藥案持續延燒，中國國民黨今（17）日召開「請民進黨放過家長！不要淪為假數字的造假黨」記者會，侯友宜競選工作室發言人江怡臻、呂家愷、柳采葳等出席，質疑民進黨嚴重造假，用百萬倍的假數字，製造家長恐慌，並敬告民進黨「選舉，不能失去人性；但製造恐慌，就是沒有人性」。

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江怡臻表示，民進黨立委賴品妤對外提到有幼兒驗出疑似微量安眠藥，數值是29毫克/毫升，如果真是如此，一般輕劑量安眠藥是0.25毫克，代表這位孩童的尿液每毫升有超過100顆安眠藥。消息一出，許多家長嚇到提早去接小孩回家，執政黨立委公然帶錯誤風向，引起恐慌，甚至多位民進黨民代不分縣市轉發錯誤數字

江怡臻指出，幼兒園餵藥案至今，採檢及報告判讀掀起論戰，但家長們最關心的問題仍然無解。藥從哪裡來？小孩是不是有被餵藥？小孩的健康是否有受到損害？追查進度在司法上幾乎為「零」，然呼籲檢調單位能儘速偵辦、適時說明進度，讓大家安心。

呂家愷進一步指出，這幾天背景值的數據不斷地在社會上被討論，但司法尚未公開之際，民進黨民代竟然就直接說這已證實有被餵藥或餵毒，他要問賴清德，發言人戴瑋姍可以這樣公開造謠嗎？還是戴瑋姍的發言代表賴醫師的發言？民進黨難道不用出來負責道歉嗎？他強調，侯友宜的態度與大家都一樣，希望真相可以水落石出，與家長、社會大眾站在一起，希望可以還給家長一個公道。

柳采葳則指出，政治可以有立場，但不能沒有是非對錯，更不能失去以人為本的初衷，但在幼兒園事件可以看到，民進黨完全沒有把人民放在首位，更是把是非對錯放在一旁，應該是要中央跟地方一起趕快攜手調查的事件，但民進黨只有在旁邊不斷地加油、點火，不斷製造社會大眾的恐慌。

柳采葳指出，賴清德不斷製造社會、家長的恐慌，無助解決問題，甚至傷害社會上許多用心照顧小朋友的幼托人員，賴清德為了要選舉、為了要打擊對手，可以放任自家民代胡亂造謠、抹黑，就可看出賴清德選到現在已經毫無人性，賴清德的口號是信賴台灣，但現在看起來賴清德根本是撕裂台灣、破壞社會各角落信賴的那個人，所以她敬告賴清德，從今天開始不要再用「信賴」兩個字，因為他完全不配，從他口中講出來只是可笑至極。

柳采葳表示，民進黨上到下的民代都在撕裂台灣，並沒有拿出大家信任、可靠的數據，還胡亂編造數據，她呼籲在此次事件上應該儘快處理，給家長一個交代、一個安穩、一個信任的政府、一個信任的幼托環境。

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