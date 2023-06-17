新北幼兒園事件延燒　國民黨批民進黨散播恐懼、淪假數字的造假黨

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江怡臻指出，幼兒園餵藥案至今，採檢及報告判讀掀起論戰，但家長們最關心的問題仍然無解。藥從哪裡來？小孩是不是有被餵藥？小孩的健康是否有受到損害？追查進度在司法上幾乎為「零」，然呼籲檢調單位能儘速偵辦、適時說明進度，讓大家安心。
呂家愷進一步指出，這幾天背景值的數據不斷地在社會上被討論，但司法尚未公開之際，民進黨民代竟然就直接說這已證實有被餵藥或餵毒，他要問賴清德，發言人戴瑋姍可以這樣公開造謠嗎？還是戴瑋姍的發言代表賴醫師的發言？民進黨難道不用出來負責道歉嗎？他強調，侯友宜的態度與大家都一樣，希望真相可以水落石出，與家長、社會大眾站在一起，希望可以還給家長一個公道。
柳采葳則指出，政治可以有立場，但不能沒有是非對錯，更不能失去以人為本的初衷，但在幼兒園事件可以看到，民進黨完全沒有把人民放在首位，更是把是非對錯放在一旁，應該是要中央跟地方一起趕快攜手調查的事件，但民進黨只有在旁邊不斷地加油、點火，不斷製造社會大眾的恐慌。
柳采葳指出，賴清德不斷製造社會、家長的恐慌，無助解決問題，甚至傷害社會上許多用心照顧小朋友的幼托人員，賴清德為了要選舉、為了要打擊對手，可以放任自家民代胡亂造謠、抹黑，就可看出賴清德選到現在已經毫無人性，賴清德的口號是信賴台灣，但現在看起來賴清德根本是撕裂台灣、破壞社會各角落信賴的那個人，所以她敬告賴清德，從今天開始不要再用「信賴」兩個字，因為他完全不配，從他口中講出來只是可笑至極。
柳采葳表示，民進黨上到下的民代都在撕裂台灣，並沒有拿出大家信任、可靠的數據，還胡亂編造數據，她呼籲在此次事件上應該儘快處理，給家長一個交代、一個安穩、一個信任的政府、一個信任的幼托環境。