許傑輝性騷擾狼狽引退 老同事白雲說話了：不要因為這件事被打倒
57歲許傑輝近來接連被女星黃云歆、啦啦隊女神短今及工作人員控訴性騷擾，15日道歉後宣布退出待了30多年的演藝圈，曾與他合作多次的白雲被問及此事，語氣只有感嘆，向對方喊話：「不要因這件事而被打倒了！」
記者楊穎軒／綜合報導
白雲過去和許傑輝在政治模仿秀節目《2100全民亂講》、《全民大悶鍋》、《全民最大黨》共事多年，據《中時新聞網》報導，對於許傑輝因性騷擾事件宣布退出演藝圈，白雲感到惋惜，稱對方資歷是他的老師，在表演領域盡心盡力，離開是圈內的損失，話鋒一轉，白雲表示，公眾人物在私領域部分，真的要很小心，並為許傑輝打氣，「就是面對事件，讓自己沉澱一下，人難免都會有過錯，輝哥未來若沒有在演藝圈，他絕對是一個很好的戲劇導師，不要因這件事而被打倒了！」
許傑輝早年從幕後工作人員轉往幕前發展，演出戲劇、舞台劇也主持節目，後來以諷刺時事的模仿秀節目走紅，離開節目後琢磨表演成為老師，活躍演藝圈至今，豈料，因為MeToo運動被踢爆性騷擾惡行，宣布退出演藝圈。
※【NOWnews 今日新聞
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