印尼新首都商機開發團　貿協組團前進新市場

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本團行程豐富緊湊，6月14日日舉辦洽談會，吸引印尼交通部官員前來洽談，官員表示原本對台灣企業認識不多，本次瞭解到台灣資通訊整合強項，樂見未來交通建設能導入台灣技術，同時對於本團電動巴士之電池續航力感到驚艷。此外，印尼基礎建設的總承包商Waskita Karya公司，甫取得南蘇門答臘的高速公路案，洽談中特別關注本團橋梁結構及工程安全產品、水處理技術。另一重量級工程公司WIKA也前來洽詢工程安防系統與工程顧問服務。印尼物聯網協會會長Teguh Prasetya建議台灣企業運用資通訊技術，耕耘新首都所需的新興能源及綠色運輸領域。洽談會共吸引37家印尼企業到場、合計87場洽談場次，預估潛在商機6,600萬美元。
洽談會之外，本團拜會印尼公共工程與住房部，了解新首都等地區高速公路對於創新科技的需求；另拜會新首都管理局，該局直接隸屬於印尼總統，該局介紹了新首都的建設規劃，及對於綠色運輸與永續發展的追求。本團另透過駐台北印尼經濟貿易代表處協助，為本團安排論壇，邀請Delameta Bilano公司分享在印尼智慧交通領域深耕多年的經驗；掌管雅加達自來水廠等眾多分公司的市營企業Jakarta Propertindo公司，則分享雅加達市智慧交通與水資源相關的發展與規劃；最後，由投資部介紹新首都的建設開發藍圖。「利凌企業」盧顯協理擔任本團團長，盧團長表示很感謝外貿協會數個月來盡心盡力的籌畫安排，不論洽談或拜會交流行程，團員都受益良多，希望未來為企業多辦理類似活動。