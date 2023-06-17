亞莉安娜甜嫁豪宅經紀人2年！爆婚姻觸礁 尪已無耐心背後原因曝
歐美樂壇「甜美教主」亞莉安娜（Ariana Grande）在2021年時低調嫁給「豪宅經紀人」道爾頓戈梅茲，婚後生活低調，相比婚前，亞莉安娜更新社交媒體的頻率低許多。已經結婚2年多的亞莉安娜，近來被爆婚姻亮紅燈，原因是她忙於拍電影，長期遠距離生活讓老公的耐心被消磨殆盡。
記者吳雨婕/綜合報導
據外媒《Radar》報導，亞莉安娜在歌舞電影《魔法壞女巫》（Wicked）中，演出「綠野仙蹤女巫Glinda」一角，對她來說是夢想成真，可是對她的婚姻來說，卻帶來負面影響，知情人士透露，「這部電影，完全佔據了亞莉安娜的生活。」亞莉安娜為了拍攝該片在澳洲、英國已經待了1年，還要再待幾個月的時間才能回家。
爆料者提到，由於亞莉安娜滿滿的拍攝行程，讓她與道爾頓戈梅茲的婚姻退居次要地位，「這是一個很大的壓力。」而在電影拍攝期間，道爾頓還曾特別飛去與亞莉安娜相聚，不過他們幾乎沒有時間待在一起，除了距離造成夫妻倆的傷害外，亞莉安娜為了保持良好的拍攝狀態，所以盡量不說話，也因此就算相見了，與老公道爾頓也沒有任何交流。
事實上，在結婚時道爾頓就清楚知道，他把世界上最有名的人之一娶進門，但沒料到早在亞莉安娜出演該片之前，夫妻倆就沒有單獨相處的時間，讓他覺得很沉重。爆料者也指出：「雖然道爾頓習慣於將亞莉安娜的職業生涯放在首位，但他的耐心已經消磨殆盡，他只是想讓他的『搭檔』回來。」