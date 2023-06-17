開發金有獲利卻不發股利 董座黃思國致歉：讓大家失望了！
開發金控今（17）日上午舉行股東會，面對公司不發股利，董事長黃思國對87萬股東們說「抱歉，讓大家失望了」！他指出因為全球經濟環境不佳，因而影響去年度獲利表現，雖有獲利但產生未實現損失，必須依法提列特別盈餘公積，提列後沒有盈餘來分派股利。而總經理龐德明則補充表示，今年將以「雙位數股東權益報酬率」為目標。
記者許家禎／台北報導
開發金董事長黃思國致詞時表示，去（2022）年是充滿挑戰的一年，在俄烏戰爭未能解決，以及美國聯準會快速大幅升息的影響下，使公司全年度獲利表現受到衝擊，去年度稅後純益163.9億元，每股盈餘0.98元。
黃思國指出，公司雖然有獲利，但受到資本市場大幅波動影響，產生未實現損失，必須依法提列特別盈餘公積，提列後沒有盈餘來分派股利，因此代表董事會與經營團隊向股東們致歉。
展望今年，黃思國表示，雖然總體經濟情勢仍然充滿許多不確定因素，但面對極具挑戰的市場，將快速調整各項營運策略來因應，並落實強化各項穩健的成長策略，且持續聚焦各子公司經營布局，鞭策經營團隊創造獲利動能，希望為股東創造長期穩健的報酬。
總經理龐德明指出，開發金2021年啟動ABCDE策略，在加速數位轉型上，完成手機與網路銀行重新設計，凱基商銀及證券的數位獲客與交易，已經超過8成以上都採取數位方式進行，並推出員工持股計畫，員工參與率高達9成。另外，也強調未來將已追求雙位數股東報酬率為最重要目標。