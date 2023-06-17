台灣精品襲捲吉隆坡誠品　開設文青快閃店

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駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使葉非比表示，「台灣精品時尚文青快閃店」的開幕顯示了台灣與馬來西亞有共同對於追求創新、品質和卓越的價值觀，超越了貿易和商業的關係，一同為科技與藝術的深入交流鋪路，有利於雙方未來的合作。
外貿協會行銷業務處處長李文鉦表示，「台灣精品時尚文青快閃店」集結14家獲獎企業應用科技觀點開發的25件創意產品，含括電子電器，家居產品，美妝和個人護理用品等。隨著後疫情時代來臨，生活與消費型態都已轉變，經過3年疫情洗禮日益著重生活品質、健康環境及更優質的生活營造，台灣產業優勢主要是在科技產業的研發與製造，這也使台灣精品能將專業科技應用到日常生活中，是現代人朝優質生活邁進的首選。
3家精品企業在媒體見面會中說出精品故事，其中「闊腦」公司說明全球第一個用氣壓調節高度不需電池的「枕上人」智控平衡枕，有全球首創獨家巧思的研發故事，結合氣閥微調、氣囊平衡及分區支撐技術，16段微調設計滿足不同消費者需求，引起媒體關注，爭相體驗。「紙綸科技」介紹其兼具高科技及美感的前衛紙相機，機身外殼材質及顏色都有特別的設計與講究，利用台灣文創軟實力與光學科技優勢，產品具環保、收藏、時尚及教育等特色。
駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智指出，大馬是東協第3大經濟體，擁有持續上升的國內消費，2023年經濟成長率預期可達到4%至5%。馬來西亞有近700萬華人，約占總人口之21%，由於華文教育成功，且赴台升學人數頗高，對台灣文化、電視節目或產品相當有熟悉感；在這裡展示具科技及創意軟實力的台灣精品，能強化台灣精品的創意氣息及擴展知名度，為台灣的創意經濟邁開一大步。
此次台灣精品特別與馬國「不用畫筆創作的著名藝術家」Red Hong Yi (康怡)合作，她善於運用生活中各樣材料，如：免洗筷、咖啡、襪子及茶包等，創作有趣的藝術作品，在媒體見面會上她分享具台灣元素的創作，象徵台灣科技與馬國文藝創意的結合，為文青世代帶來更多啟發、創意和靈感。更多資訊請至網站(https://twlivexperience.com/)查詢。