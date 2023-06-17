參加婚宴吵翻！男縱火報復還拍照PO網 離譜行徑警也傻眼
玩笑開大了！本月16日，26歲的黃姓男子參加婚宴，不料席間，因與同桌林姓女友人開玩笑，導致林女不爽，雙方進而發生口角，最後林女憤而離席，黃男認為女方遭羞辱、丟了面子，竟於當天下午4時許，夥同賴姓友人，跑到林女住處門口、及空地處，潑灑汽油縱火報復，離譜的是，黃男犯案後，甚至拍照PO網示威，約1小時之後，黃男又再度返回潑汽油縱火，誇張行徑連警方也傻眼。
記者林盈君／綜合報導
而林女透過友人通知後，才知悉住處遭人縱火，隨即通報警消到場撲滅火勢，所幸沒有釀成傷亡。警方獲報後，隨即展開調查，調閱監視器發現黃男涉有重嫌，經掌握其行蹤後，於名間鄉某診所內，發現身上多處燙傷、且還在酣睡中的黃男，隨即將他戒護至南投醫院治療，另外，黃男也涉及酒駕，全案依公共危險罪移送南投地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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