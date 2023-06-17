廣末涼子深陷「三重不倫」！藝術家老公爆偷吃 疑為贍養費揭家醜
日本女星廣末涼子出軌事件，又有驚人發展！她承認與已婚的米其林餐廳主廚鳥羽周作不倫戀，被蠟燭藝術家老公井筒順抓包，公開向外界道歉，暫停所有演藝活動，沒想到日本網友爆料，其實井筒順私下也外遇多名女子，甚至連廣末涼子寫給鳥羽的情書，可能也是老公爆料給媒體，整起感情事件疑似是複雜的「三重不倫」。
記者江芷稜/綜合報導
根據日本知名八卦帳號「瀧澤ガレソ」爆料，井筒順2010年娶了廣末涼子、入贅改名之後，隔年就與美甲師A女外遇，大方帶著她出席東北地區的311地震賬災活動，直到移情別戀愛上小四，才該跟女分手，意即他婚後跟多位女性都有不倫戀。
而整起外遇案中最關鍵的「情書」，是《週刊文春》曝光廣末寫給鳥羽的深情告白，這樣私密文件若非親近人士，恐怕無法取得，外界合理懷疑井筒順早就雇用私家偵探調查老婆，追蹤她的一舉一動，才能準確抓包廣末偷吃的證據，並刻意曝光給媒體，逼得她必須承認外遇。
如今井筒順面對老婆出軌，嚴詞坦承家庭出了狀況，會好好做出了斷，日媒推測他的下一步是訴求離婚，為了鉅額贍養費搶先揭發不倫案，廣末涼子形象重損，恐面臨高額代言賠償費，整起醜聞陷入「三重不倫」的疑雲中。不過有些網友認為井筒順出軌說法很可疑，可能是廣末為了洗白形象，才會拋出假議題混淆視聽。