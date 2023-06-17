議員爆公托照護不當！男童臀部潰爛、老師腿壓幼童玩手機
17日上午，高雄市議員白喬茵於質詢時，踢爆右昌公托中心發生照護不當案例，其中包括幼童臀部、生殖器疑似潰爛；遭老師用櫃子夾手；甚至用腿強壓兩名幼兒、自己卻在玩手機等離譜行徑。有家長控訴，孩子返家後出現情緒不穩等狀況，痛批高雄市府未能監督，讓公托中心變成孩子地獄。對此，市長陳其邁表示，已立即指示社會局介入調查，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸；社會局表示，將對中心開立限期改善處分，並加強輔導。
記者林盈君／綜合報導
議員白喬茵指出，右昌公托中心去年風光開幕，不料卻狀況連連，近期她收到許多家長投訴，有托育員未妥適照顧，沒及時幫孩子換尿布，導致孩子臀部嚴重紅疹發炎潰爛；甚至有老師用腳強壓2名幼童，但自己卻在滑手機；也有家長投訴，孩子遭老師用櫃子夾手等，老師起初辯稱是幼童自己造成，但調閱監視器後才釐清真相。家長控訴，孩子返家後出現情緒不穩等狀況，甚至出現咆哮、推人等行為。白喬茵也痛批，市府在追求數量時也要顧品質，不能讓孩子成為受害者。
對此，高雄市長陳其邁表示，已立即指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。社會局則表示，15日晚間有接獲通報，針對托育人員沒有妥善照顧幼童，將對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。另外，也已請中心應對事故向家長詳實說明，並檢討內部流程。社會局指出，已安排進行專案輔導，針對該所公托中心幼兒照顧問題督導改善，並持續輔導，以維護幼兒照顧權益。
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