幼兒園餵藥案衛福部稱「不全台採檢」 新北市府：中央不做新北做
新北市爆發幼童餵藥案，衛福部部立台北醫院下午1點半左右宣布，擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine，但3小時後又稱是新聞稿誤植，只是要擴大到新北市的所有幼兒園免費檢驗，並沒有要全國免費普篩。新北市政府今（17）日開的記者會，副市長劉和然強調「中央不做新北做」，指出新北市從6月3日就已經啟動，這段時間如果新北市或外縣市的國人想要對6歲以下孩童採檢，可以先打電話諮詢，後續再安排，相關醫事費用由新北市負擔。
記者吳嘉億／新北報導
對於各縣市可以公費採檢，質疑是否是要到外縣市採檢的傳聞，劉和然說明，從板橋私立幼兒園餵藥司法案件的時序開始，6月3日即確認由土城醫院為專責醫院，6月9日再擴大增加到4間專責醫院，昨天16日再增加到8間；強調這段時間只要是新北市的小朋友，家長若擔心，不限定是近期發生的幼兒園，都能透過專線電話找到諮詢方式，由專人提供一對一諮詢服務，所有的採檢跟看診都是公費。
劉和然再說到，對於衛福部昨晚發出的解釋函，指出因為衛福部台北醫院表示新北市的篩檢是不收費的。對於可否比照新北市的辦法，劉說尊重衛服部的決定，強調「中央不做新北做」，即日起若是有到新北市若是端午佳節返鄉回到大台北地區，只要是6歲以下孩童，持健保卡到新北市醫院，也可先打專線電話諮詢，安排專人協助，到專責醫院做採檢。
至於全國幼童可以到新北市8家專責醫院採檢，劉和然解釋說不是鼓勵大家全國都可以來新北，如果有6歲以下孩童的家長剛好到新北或者想要採檢，呼籲要來前先打電話諮詢，後續安排再來啟動，經費由新北市負擔。
劉和然最後也補充呼籲，對於昨天的檢查結果尊重專業制度，拜託不要用政治語言來凌駕專業，也不要刻意操作假訊息，讓家長更加恐慌，相關訊息目的是要讓孩子受到最好的照顧，新北市會提供所有的協助。
新北市8家餵藥案專責醫院分別為市立土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院、部立台北醫院、汐止國泰醫院、淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院及雙和醫院，提供幼兒園幼童醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，相關費用皆免費，家長無需負擔任何費用。
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