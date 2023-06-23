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破獲舞弊集團代考槍手都學霸！檢察官要求義務幫學童上課做公益

▲高雄地檢署檢察官范家振（圖／記者潘千詩攝）
▲高雄地檢署檢察官范家振（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

高雄地檢署檢察官范家振因起訴的貪汙案百分百定罪，並破獲史上最大國營事業舞弊集團、阿爾巴尼亞跨境電信詐欺案，去年榮獲行政院模範公務人員獎。范家振談及他偵辦國營事業舞弊集團案，發現代考槍手都是學霸等級，考量若起訴恐斷送不少青年大好前途，左思右想後決定組義務教師團，讓槍手們替家扶的小朋友上課。范家振表示，職場上快樂的秘訣是「喜歡自己所做的事，而不是做自己喜歡的事。」

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范家振說，開始只是一張小小檢舉信，經查證後發現內容屬實，遂著手分析該如何偵辦，並思考要如何揪出已經用代考方式入取國營事業的所有人。

專案小組執行專案當天，是等代考槍手考完體能測驗後，廉政官才上前逮人，最後，該名槍手遭聲押，其辯護人一直跟法官強調，這只不過影響考試公平性；然而，范家振主張，如果在第一線的國營事業操作人員沒有基本專業知識，恐釀下一次的高雄大氣爆，這絕不單純只是考試公平性的問題而已。

范的論述說服法官，該名槍手遭法官裁定羈押禁見。事後，專案小組帶槍手回老家取資料，因為當時是過年期間，槍手希望能抱抱媽媽。

范家振說，也許是因為他答應了槍手的請求，在返回地檢署的路上，槍手在車後座主動將整個犯罪模式用筆電完整打好。

專案小組共破獲29起槍手代考案，中油有16人最多，其次中華電信4人、台糖3人、台灣菸酒及中鋼各2人、台電及警專各1人，另回溯之前作弊考上已經進入國營事業的員工。

高雄地檢署、廉政署南調組最後順利將代考集團主嫌黃耀進名下的財產扣押並拍賣，還以詐欺得利罪，將黃耀進重判3年6月；至於考生及考生家長，原則上給予緩起訴處分、同時要求必須上法治教育。

但對於高學歷、超會考試的槍手們該如何處置，范家振陷入兩難。范說，槍手各個都是研究生，有清大、交大，還有實習醫師跟實習教師，如果起訴他們，他們的人生可能就毀了，但如果不給警惕，他們知道自己的行為不對嗎？

范家振思考，既然槍手們這麼會考試，應該讓他們知道「人生不只賺錢，而應把所學貢獻社會」，在跟檢察長報告後，使用「家扶名師公益回饋營」為名的專案，讓槍手替家扶的小孩上課，貢獻所學。

▲雄檢檢察官范家振（右）與法務部長蔡清祥（中），及另名模範公務員人獎的台北市調處外事站副主任張文俊（左）合影（圖／記者潘千詩攝）
▲雄檢檢察官范家振（右）與法務部長蔡清祥（中）及另名模範公務員人獎的台北市調處外事站副主任張文俊（左）合影（圖／記者潘千詩攝）

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