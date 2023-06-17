餵藥案延燒！新北8家醫院：供全台幼童免費驗「巴比妥」

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新北市府表示，由於正逢端午連假，呼籲家長可利用北上時間順道安排，建議到院前，先撥打8家專責醫院諮詢電話，將由專人協助安排，比照綠色通道進行，醫療費用由新北市全額負擔。
【8家專責醫院資訊】：
1.市立土城醫院專線：(02)2263-0588分機2109，服務時段週一到週五上班日08:30-17:00。
2.亞東醫院專線：(02)8966-7000分機1148，服務時段週一到週五上班日
3.市立聯合醫院專線：0978695379，服務時段週一到週五上班日08:00 -17:00。
4.部立臺北醫院專線：(02)2276-5566轉2536，服務時段週一到週日08:00 -17:00。
5.雙和醫院專線專線：(02)2249-0088分機1111，服務時間週一到週五08:30-17:00、週六08:30－12:00。
6.淡水馬偕醫院專線：(02)2809-4661分機2237，服務時間週一至週五 08:30到17:00、週六08:30－12:00
7.汐止國泰醫院專線：0983702842、服務時間週一～週五 08:30－17:00、週六08:30－12:00
8.台北慈濟醫院專線：(02)66289779分機2290、服務時間週一～週五08:30-17:00、週六08:30－12:00
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110