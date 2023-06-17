快訊／《人選之人》黃健瑋被爆趁機性交 老婆蔡亘晏：相信我先生
主演台劇《人選之人—造浪者》、多次入圍金鐘獎的演技派演員黃健瑋，昨（16）日深夜被女網友爆料曾對她趁機性交，黃健瑋第一時間嚴正否認有做過違法之事，今演員老婆蔡亘晏（爆花）也對此聲，經紀人回應《NOWnews今日新聞》，指蔡亘晏對黃健瑋的過往情事「摸透透」，相信先生是做事有底線、有原則的人，絕對不會做出違法的事。
記者楊穎軒、黃雅琪／台北報導
破億國片《咒》女星、同樣演出《人選之人》的蔡亘晏透過經紀人表示：「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了！但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。」透露黃健瑋日常生活中犯錯、有做過的事，他一定會承認並道歉改進，「關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看」，經紀人也表示蔡亘晏如常工作，不受影響。
此前，黃健瑋針對女網友的發言發布聲明，決定立刻訴諸法律，他說：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近20年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」
※【NOWnews 今日新聞
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