李多慧專訪／樂天女孩私下互動大揭祕！她感動許願：想帶妳們回家

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李多慧分享，雖然韓國球迷應援很熱情，但來到台灣後才發現，這裡的球迷們有種「超越勝負的感動」的氛圍，即便分數落後也沒關係，大家依舊會更賣力地、更用力地一起跳舞應援，「我覺得這氣氛好棒，有種『沒關係！再贏就好！再贏就好』」讓她徹底愛上專屬台灣的應援文化。
說到最不習慣的事？李多慧提到，因為飲食文化差異關係，韓國人都習慣喝冰的，不過適應力超強的她，目前逐漸習慣喝溫的、喝熱的，不像第一次來台灣時還跑去找冰的來喝。熱愛自然美景的李多慧，非常想去花蓮的太魯閣峽谷朝聖，她說，如果未來有機會，還想去台灣各個地方走走看看。
樂天女孩休息室超熱情！1動作感動李多慧
獨自飛到異地工作的李多慧，一降臨樂天女孩休息室就感受到滿滿的熱情與歡迎，李多慧笑說，由於女孩們都不太會說韓文，大家都是透過翻譯機，再慢慢試著與她溝通，這樣的暖心舉動，讓李多慧相當感動。而被問到只能帶一位女孩回家時，李多慧竟面露痛苦表情，最後才反問記者：「不可以帶全部人一起走嗎？」無辜求助的語氣讓大家笑翻。
不過，說到對台灣女生第一印象，李多慧認為就是「笑容」和「親切」。她說，自從來台灣後沒有遇到任何一位對她不親切的人，大家初次見面都是臉上掛著微笑，親切地和她打招呼，但在韓國很可能一開始不會這樣，需要相處一段時間。李多慧也大讚台灣女生化妝非常厲害，完全不輸韓國，直呼：「我要更認真學化妝了！」
考慮在台灣買房？李多慧鬆口：有可能啊
另外，李多慧大讚台灣女生化妝超級厲害，深深覺得自己還有很多地方需要學習，「我要更認真的學化妝了。」被問到未來會不會在台灣買房子？李多慧笑說，「人活著！所有事情都有可能發生！」對於買房沒有設限太多，雖然在韓國已經有房子，但還是有想要在買房的計畫，「以後也有可能買在台灣啊！」誓言要賺更多的錢、更努力工作來達成目標。