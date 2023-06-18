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李多慧專訪／樂天女孩私下互動大揭祕！她感動許願：想帶妳們回家

▲李多慧（左二）分享樂天女孩們與她私下的互動，讓她覺得非常感動，很想把所有女孩們通通帶回家。（圖／李多慧IG）
▲李多慧（左二）分享樂天女孩們與她私下的互動，讓她覺得非常感動，很想把所有女孩們通通帶回家。（圖／李多慧IG）

記者詹鎰睿/專訪

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜）自從加入樂天女孩之後，一舉一動備受關注，不過最令人擔心的是李多慧必須面臨台韓文化的差異以及語言的隔閡。對此，李多慧接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，其實這些問題對她來說小Case，不僅愛上了台式應援，還和我們分享了樂天女孩的暖心舉動，讓李多慧直呼很感動。

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▲李多慧對於台灣應援文化印象深刻，特別是球迷們完全不在意輸贏，超越勝負的感動，讓她徹底愛上。（圖／李多慧IG）
▲李多慧對於台灣應援文化印象深刻，特別是球迷們完全不在意輸贏，超越勝負的感動，讓她徹底愛上。（圖／李多慧IG）
超越勝負的感動！李多慧愛上台式應援

李多慧分享，雖然韓國球迷應援很熱情，但來到台灣後才發現，這裡的球迷們有種「超越勝負的感動」的氛圍，即便分數落後也沒關係，大家依舊會更賣力地、更用力地一起跳舞應援，「我覺得這氣氛好棒，有種『沒關係！再贏就好！再贏就好』」讓她徹底愛上專屬台灣的應援文化。

說到最不習慣的事？李多慧提到，因為飲食文化差異關係，韓國人都習慣喝冰的，不過適應力超強的她，目前逐漸習慣喝溫的、喝熱的，不像第一次來台灣時還跑去找冰的來喝。熱愛自然美景的李多慧，非常想去花蓮的太魯閣峽谷朝聖，她說，如果未來有機會，還想去台灣各個地方走走看看。

▲樂天女孩韓國女神李多慧大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
▲李多慧提到樂天女孩們都會拿起翻譯機，慢慢念出韓文與她互動，也讓她十分感動。（圖／樂天提供）
樂天女孩休息室超熱情！1動作感動李多慧

獨自飛到異地工作的李多慧，一降臨樂天女孩休息室就感受到滿滿的熱情與歡迎，李多慧笑說，由於女孩們都不太會說韓文，大家都是透過翻譯機，再慢慢試著與她溝通，這樣的暖心舉動，讓李多慧相當感動。而被問到只能帶一位女孩回家時，李多慧竟面露痛苦表情，最後才反問記者：「不可以帶全部人一起走嗎？」無辜求助的語氣讓大家笑翻。

不過，說到對台灣女生第一印象，李多慧認為就是「笑容」和「親切」。她說，自從來台灣後沒有遇到任何一位對她不親切的人，大家初次見面都是臉上掛著微笑，親切地和她打招呼，但在韓國很可能一開始不會這樣，需要相處一段時間。李多慧也大讚台灣女生化妝非常厲害，完全不輸韓國，直呼：「我要更認真學化妝了！」

▲樂天女孩林襄、李多慧現場熱舞合體。（圖／林柏年攝）
▲李多慧大讚台灣女生超級親切，看到後都會掛著微笑打招呼。（圖／林柏年攝）
考慮在台灣買房？李多慧鬆口：有可能啊

另外，李多慧大讚台灣女生化妝超級厲害，深深覺得自己還有很多地方需要學習，「我要更認真的學化妝了。」被問到未來會不會在台灣買房子？李多慧笑說，「人活著！所有事情都有可能發生！」對於買房沒有設限太多，雖然在韓國已經有房子，但還是有想要在買房的計畫，「以後也有可能買在台灣啊！」誓言要賺更多的錢、更努力工作來達成目標。


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