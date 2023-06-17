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致寶成蔡佩君公開信　性騷案女員工：妳會要求自己小孩忍耐嗎

▲林祈烽在議會代讀受害女員工寫給寶成執行長蔡佩君的公開信。（圖／林炘烽提供，2023.06.17）
▲林祈烽在議會代讀受害女員工寫給寶成執行長蔡佩君的公開信。（圖／林炘烽提供，2023.06.17）

記者顏幸如／台中報導

寶成集團驚爆女員工指控副總經理羊曉東性騷案，揭發此事的台中市議員林祈烽，不滿寶成處理此事的態度，今在議會代讀受害女員工寫給執行長蔡佩君的公開信，女員工問蔡「妳會要求你的孩子忍耐嗎？會坐視不管嗎？」期望她「不要再讓妳的女性同仁們，只能顫抖地躲在公司的角落暗自傷痛哭泣。」

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林祈烽昨點名寶成集團副總羊曉東，涉嫌性騷多位女員工，甚至派下屬當狗仔，潛進林祈烽市議會研究室外，偷拍受害人性平訪談過程、當場被逮後以5萬元交保；台中市長盧秀燕當下宣佈解聘羊曉東市政顧問職務。羊曉東則委由律師楊凱雯向台北地檢署遞狀，控告林祈烽涉犯《誹謗罪》。

林祈烽今（17）日在議會透露，昨天他質詢後，馬上接到另兩起性騷案陳情，可見女性長期隱忍性騷的情形有多嚴重！當天未到研究室接受訪談的第三位受害者，也鼓起勇氣向他敘述被害過程，指羊曉東慣常酒後性騷女下屬，某次她陪羊應酬後，羊叫了一台uber，要求女員工陪他回到住處，卻在車上緊緊抓住她的手，甚至伸鹹豬手撫摸大腿。

▲林炘烽指職場性騷現象是很多職業婦女隱忍不說的痛。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.17）
▲林炘烽指職場性騷現象是很多職業婦女隱忍不說的痛。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.17）
林祈烽說，自己12日即將此事告知寶成執行長辦公室胡姓副總，得到的結果不是知名企業重視女員工權益、嚴懲加害者，而是洩密性平訪談的時地、找員工偷拍。他問警察局長李文章、勞工局長張大春，寶成胡姓副總是否涉嫌《非公務人員洩密罪》？李文章建議林炘烽主動告發、由警方受理。

林炘烽感慨，同樣是女性領導者，市長盧秀燕斷然處置，寶成執行長蔡佩君卻仍維護加害者，羊曉東還試圖洩露受害人身份，讓受害人心生畏懼不敢找他陳情，要人如何相信一般企業的性平委員會，也能有公平正義？

盧秀燕表示，對於公司裁罰不盡如人意、或社會觀感不佳，主管機關難介入，是性平三法的漏洞，立法院已開臨時會要處理此事，她感佩林炘烽為民發生、市府也會全力成為受害者的後盾。

▲受害女員工寫給寶成執行長蔡佩君的公開信。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.17）
▲受害女員工寫給寶成執行長蔡佩君的公開信。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.17）
林祈烽同時在議會宣讀受害者寫給寶成執行長蔡佩君的公開信，問她「如果你的小孩，將來無論是在學校，或是在工作場所，也碰到這樣被師長、被長官進行不當對待的行為，妳會要求他們忍耐嗎？妳會坐視不管嗎？」並呼籲蔡佩君拿出女性領導人的魄力跟勇氣，針對性騷擾案，明快地給社會大眾一個交代，不要再讓女性同仁們，只能顫抖地躲在公司的角落暗自傷痛哭泣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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