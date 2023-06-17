楊丞琳60秒換火辣戰袍！「深V靠一條線撐住」 嗨喊：回到家鄉
楊丞琳於今（17）日五度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，演唱會1萬1000個位置幾乎坐滿，為了此次台北場的演唱會，她特別斥資打造7套全新戰袍，光是新增造型費用就耗資7位數。楊丞琳在台上上演「60秒換裝」，換好衣服的她大方展現蜜蜂腰、川字腹肌，胸前的深V處，中間只有短短一條線連接，辣曬健身有成的好身材，她感性向粉絲表示自己終於回到故鄉，從小生長的台北開唱。
記者吳雨婕/台北報導
楊丞琳身穿「星耀女王」禮服登場，以強烈動感的歌曲〈BAD LADY〉、〈新流感〉與〈現代之形象〉為演唱會揭開序幕，身上披的銀色流蘇，隨著她的舞動，閃爍七彩光芒，唱完〈現代之形象〉，楊丞琳向歌迷打招呼：「謝謝，大家久等了，我回來了，今天微微的下雨，是不是在說rainy day，就是Rainie（楊丞琳英文名） Day。」接著感性的說：「我還記得，2020年的那3天，所有人戴著口罩，看不到你們的笑臉，我今天可以見到你們的表情、看見你們跟我一起唱歌，我可以感受到你們，我知道這2、3年都有辛苦的地方，我們能聚在一起，等這天非常久，上面的朋友，我告訴你們喔，我等等真心真意會離你們很近。」
楊丞琳繼續說道：「現在是6月，我穿那麼熱不應該吧，你們是否允許我換個衣服，我們玩個遊戲，你們會乾等我一分鐘，可以嗎？」台下觀眾立刻熱情地大聲回應：「可以！」楊丞琳立即上演「60秒換裝」，換裝前她開玩笑的說：「快換失敗的話，就把工作人員拉上台，讓他唱我的歌，有人要進來幫我換褲子嗎？」順利換裝的她，再度現身舞台時，已穿上性感白色褲裝，整套俐落的中空勁裝不僅讓她大秀23吋蜜蜂腰及川字腹肌，胸間深V的地方，中間只有短短一條線連接，火辣到使人無法直視。
在演唱〈任意門〉前，楊丞琳再度展現親和力，走到舞台最前方，撿起掉在舞台的星星紙片，拿給搖滾區的歌迷，還撒嬌地說：「不可以送人喔～」她透露，很高興今天的演唱會，回到家鄉台北，媽媽特別坐在台下觀看，讓她感受到安心、親切，楊丞琳也感動表示，本次開唱是她第5次站上台北小巨蛋舞台，「我真的很開心，我從來沒有想過會有這樣的成績，我有大家的支持，才有自己的作品。」