4 in Love世紀合體！楊丞琳嘴對嘴玩親親　黃小柔感性打氣逼哭人

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許多歌迷熱情地拿起手機，要跟楊丞琳合照，她也來者不拒，笑說：「會不會你們拍到我眼歪嘴斜的照片？但你們拍到眼歪嘴斜的照片我也不怕，我眼歪嘴斜的照片不夠多嗎？」幽默自嘲先前被網友批評跳舞表情猙獰一事。
楊丞琳一連演唱完經典歌曲〈理想情人〉、〈匿名的好友〉、〈失眠的睡美人〉與〈缺氧〉、〈可愛〉、〈雨愛〉後，緊接著她演繹歌曲〈一千零一個願望〉，唱著唱著，冷嘉琳、黃小柔、張棋惠從楊丞琳後方的舞台現身，「4 in Love」暌違5年世紀合體，4人相聚的瞬間，引起全場粉絲如雷的尖叫聲與歡呼聲，4人默契一如當年，一起合唱時，4個人相視而笑，掀起回憶殺。
唱完歌曲〈一千零一個願望〉，楊丞琳、冷嘉琳、黃小柔、張棋惠自我介紹：「大家好，我們是4 in Love！」楊丞琳透露，這次巡演其實是慶祝出道周年，「我出道的開始，有她們3個陪我，所以這個演出要把她們請回來。」她還說起2020年時，「4 in Love」合體拍攝〈像是一顆星星〉的MV，冷嘉琳作息很正常，因此晚上拍MV的時候，冷嘉琳累得打嗑睡。
黃小柔則是說起今天穿的衣服別有玄機，原來是她桃紅色西裝後方是大露背，「老公看到我這件衣服，他把背後看成前面，對我說『妳要穿這樣！』」黃小柔笑說：「但其實當媽媽很少會（把前面）放出來，現場有媽媽吧！我要聽到媽媽的尖叫聲！」台下再度爆出震耳欲聾的尖叫。
楊丞琳提到，最近張棋惠推出了個人歌曲，張棋惠起初推辭不想多介紹，盛情難卻下，張棋惠也不再害羞，直接的說：「不好意思捏，我暌違21年推出個人solo單曲叫〈忘記關火〉，我有一次忘記關瓦斯17個小時，真的很危險，才有了這樣的靈感。」還表示「要乾唱、跳」，現場還真的馬上邊唱跳了一小段。
張棋惠表演完後，楊丞琳感性的說，4人對看不能超過5秒，不然真的會哽咽，最後還親密的與張棋惠嘴對嘴親吻，展現好友誼，黃小柔則對楊丞琳說：「一路以來妳很辛苦。真的覺得，她從小到大就是很認真的人，她一直保持最原始的狀態，她真的沒有變，腹肌從小就有，她現在多了一份成熟、美麗、女人味。我覺得不管妳到任何一個地方，都要帶著我們的祝福，妳加油囉！」