馬雲在日本教書！阿里巴巴高層罕見強調：他還活著而且很開心
阿里巴巴集團創辦人馬雲，數年前因公開批評中共金融體系與政策，神秘消失了一段時間，而後生活轉為低調，很少再出現於大眾眼前。阿里巴巴總裁伊文斯（Michael Evans）近日罕見回應馬雲現況，說他仍是阿里巴巴的最大股東，在日本東京一所大學任教，強調馬雲「還活著而且很開心」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，儘管外界對於馬雲遭北京嚴厲打擊的猜測仍在繼續，但伊文斯在巴黎的「Viva Tech」會議上表示，馬雲不但活得好好的，生活還挺開心，聲稱：「他在東京的一所大學任教，也有花更多時間待在中國。」
伊文斯還說，馬雲仍是阿里巴巴的最大股東，這是這位億萬富翁對公司的承諾，都有持續關心公司的運作，就跟他當初創辦公司時一樣，只要阿里巴巴和馬雲還在，這種情況就會繼續下去。
馬雲在2020年11月公開批評中國監管體系扼殺創新不久後，中國當局隨即對「馬雲帝國」展開整肅，其中包括對阿里巴巴展開反壟斷調查，以及叫停高達370億美元、成為全球最大公開募股案（IPO）的螞蟻集團上市計畫，集團被迫重組。與此同時，中國的科技業也被迫遵守一系列新法規。
在消失一段時間後，馬雲的行蹤又重新被發現，引發了外界對北京是否放鬆管控科技業的討論。有分析認為，中國對其國內科技業的打壓有所緩和，但馬雲的下落依然是熱門話題。