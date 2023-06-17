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高雄國小團膳中央廚房鼠輩橫行挨罰？負責人喊冤

▲高雄市衛生局到該中央廚房稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局到該中央廚房稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

有媒體接獲民眾爆料指高雄楠梓區海專路上一家專營國小營養午餐及公司團膳的中央廚房廠內境臟亂不堪、鼠輩橫行，經高雄市教育局調查確定工廠並未供應高雄學校午餐，無校園食安問題，該中央廚房負責人也喊冤目前廚房正處於更新修繕設備及沒有供應食品的時期，但衛生局仍因現場發現老鼠及鼠跡等重大缺失，將依食安法開罰。

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爆料民眾表示，幾乎每天都會看到老鼠在供應營養午餐的塑膠箱附近趴趴走，批評業者不把幼童食安當一回事，市府接獲檢舉後，教育局立即與衛生局至該工廠進行聯合稽查，經查該工廠並未供應高雄學校午餐，無校園食安問題，至於現場有學校餐桶部分，經查係暫存及清洗，非實際現場供餐使用。

該中央廚房賴負責人則指出，目前廚房正處於更新修繕設備及沒有供應食品的時期，各項包括標準膳食工作人員的清潔安全管控與炊煮食品的青果蔬食備菜裝備消毒等程序，都得等施工告一段落才可進行，尤其是施工人員得搬運安裝機具，門房無鏠管制無法做到如營運時的標準，也因廚房會留有菜餚氣味，引來老鼠侵入。

至於廚房內有學校保溫食盒一事，據了解是他校需要清潔改保鮮盒專業人員，因此請求專業人員處理送至廚房區協助清洗，卻被誤認為此地為供應學校午餐的廚房。

▲該中央廚房地板。（圖／高雄市衛生局提供）
▲該中央廚房地板。（圖／高雄市衛生局提供）
衛生局今（17）日上午7時許至該中央廚房稽查，經查，該業者有承攬公司餐且於該廚房製作便當後於門口零售販賣，作業現場發現菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且現場發現老鼠及鼠跡，以及冷藏溫度不足等重大缺失，依食安法第8條第1項暨同法41條規定命業者暫停作業並限期改善，屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。另責令業者加強病媒防治措施至勘查通過才可復業。

現場另查獲逾期食材麵粉半包（有效期限2022.9.28）、一箱6塊的冬瓜磚（有效期限111.12.3），現場立即完成銷毀作業，並依違反食安法第15條第1項第8款處6萬元以上罰鍰，且經查該業者固定承攬某公司餐之契約，應有食安疑慮，衛生局併依法辦理。

▲高雄市衛生局到該中央廚房稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局到該中央廚房稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

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