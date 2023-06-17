一片男歌手舊愛超大咖！分手蕭亞軒情定魏如萱 46歲近況曝光
還記得偶像男團隆兄弟嗎？1996年由哥哥隆凱濱、弟弟隆宸翰共同組成雙人團體「A&C隆兄弟」進軍樂壇，不過發行一張專輯就宣告解散，成為一片歌手，隆宸翰後來轉行演戲，曾和天后蕭亞軒交往，與金曲歌后魏如萱有過一段婚姻，今年46歲的他，持續推出戲劇作品，狀態依舊維持得宜。
記者楊穎軒／綜合報導
A&C隆兄弟在唱片公司培訓兩年，1996年4月發行首張專輯《非常高興》，收錄〈非常高興〉、〈混血兒〉等主打歌，然而，銷售成績不如預期，而後沒再發行作品，隆凱濱淡出演藝圈，隆宸翰轉往戲劇圈發展，演過《麻辣高校生》、《薔薇之戀》、《公主小妹》、《廉政英雄》、《刺蝟男孩》等電視劇，以及電影《相愛的七種設計》、《媽！我阿榮啦》和舞台劇，與柯佳嬿、莫子儀等人主演的國片《一席之地》讓他獲得台北電影節最佳新人獎提名，隆宸翰2017年與參演的《麻醉風暴2》演員錄片尾曲，相隔多年再開金口。
隆宸翰2002年傳出和蕭亞軒交往，也與侯湘婷、楊千霈傳緋聞，2012年演出音樂劇《地下鐵》和魏如萱相識相戀，兩人愛情長跑6年步入禮堂，婚後育有1個兒子，不過雙方在去年10月宣布和平離婚，至今維持良好互動，隆宸翰近年陸續演出《噬罪者》、《我願意》、《仙女姐姐來我家》、《最佳利益》系列等劇，新劇《地獄里長》預計7月播出。