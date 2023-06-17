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習近平向海峽論壇致賀信　再提兩岸心靈契合

▲第15屆海峽論壇大會在福建廈門舉行，中共總書記習近平致賀信，表示將持續促進兩岸經濟文化交流合作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲第15屆海峽論壇大會在福建廈門舉行，中共總書記習近平致賀信，表示將持續促進兩岸經濟文化交流合作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者張淑伶上海17日報導）第15屆海峽論壇大會今在福建廈門舉行，中共總書記習近平致賀信，表示將持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

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新華社報導，習近平在信中說，海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。兩岸民眾透過海峽論壇「交流、交友、交心」，厚植情誼、增進福祉，越走越近、越走越親。希望海峽論壇為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力。

他強調，中國式現代化新征程前景光明，「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」。將一如既往尊重、關愛、造福台灣民眾，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

他說，希望「兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出貢獻，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光」。

去年7月12日，新華社曾經發出「習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年的回信」。今年習近平則是向論壇大會致賀信。

陸委會9日曾發布新聞稿，指海峽論壇是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作。

陸委會並表示，政府重申對該論壇政策立場一貫，包含不得與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動；禁止中央機關人員參與海峽論壇，亦不樂見地方政府派員與會。

陸委會副主委兼發言人詹志宏15日在例行記者會中表示，政府支持與維護兩岸健康有序的交流，但是反對藉由海峽論壇這樣的場合進行不必要的統戰作為。

今年的海峽論壇，國民黨方面由副主席夏立言率代表團出席。（編輯：吳柏緯）1120617

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