習近平向海峽論壇致賀信　再提兩岸心靈契合

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他強調，中國式現代化新征程前景光明，「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」。將一如既往尊重、關愛、造福台灣民眾，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。
他說，希望「兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出貢獻，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光」。
去年7月12日，新華社曾經發出「習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年的回信」。今年習近平則是向論壇大會致賀信。
陸委會9日曾發布新聞稿，指海峽論壇是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作。
陸委會並表示，政府重申對該論壇政策立場一貫，包含不得與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動；禁止中央機關人員參與海峽論壇，亦不樂見地方政府派員與會。
陸委會副主委兼發言人詹志宏15日在例行記者會中表示，政府支持與維護兩岸健康有序的交流，但是反對藉由海峽論壇這樣的場合進行不必要的統戰作為。
今年的海峽論壇，國民黨方面由副主席夏立言率代表團出席。（編輯：吳柏緯）1120617