布林肯北京行　分析：中美關係難有實質性改變

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朱鋒今天透過電話告訴中央社，中美之間有根本性的問題，就是美國現在對中國變臉了，美國目前不分黨派和立場都將維護和鞏固美國的霸權地位和霸權利益視為國家最高戰略目標，布林肯訪華對中美重啟對話有積極意義，但不太可能解決雙方之間的矛盾問題，「不能奢望會對兩國關係有實質性的改變」。
中國人民大學國際關係學者時殷弘受訪時則分析， 中美都希望透過更多和更高級別的對話來防止彼此的競爭及對抗關係進一步惡化；同時，中美都高度重視防止雙方之間的軍事衝突，這對兩國非常重要。
不過，時殷弘說：「他們都沒有給予或準備給予對方任何重大和持久的讓步，而是繼續做任何他們認為必要的或甚至只對戰略和技術安全等有利的事情。」
這位美國問題專家分析，布林肯此行應無法扭轉去年底中美峇里島峰會以來兩國關係進一步惡化的現實，「除非能有強化防範中美軍事衝突的意志和機制」。
布林肯（Antony Blinken）將於明天抵達北京進行為期兩天的訪問，期間將會晤中國外交部長秦剛及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層官員，有外電指布林肯有可能見到中國國家主席習近平。
布林肯原訂今年初訪中，但因中國偵察氣球事件而取消。
中國學界認為， 中美將藉這次會面進一步闡釋雙方對於重大議題的關切，美方重點包括北京對於俄烏戰爭的態度、台海和平、南海穩定以及智慧財產權等議題；中方則關注中美貿易戰、中美技術脫鉤斷鏈等問題。這次會面也可能進一步推動兩國元首互訪。
針對布林肯此行，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會回應媒體強調，「美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道」，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。（編輯：吳柏緯）1120617