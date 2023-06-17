實用技／蛤！許傑輝、黃仁勳FB教投股？一招破詐騙：快分享給長輩
臉書詐騙廣告真的多到炸，張忠謀、陳文茜、黃仁勳、吳淡如等名人都在FB上鼓勵民眾加入存股行列，就連最近因#metoo被炎上火速退出演藝圈的許傑輝，詐騙集團以假亂真的用退出演藝圈的發文結合存股詐騙訊息，真的腦筋動得超快！這些防不勝防的存股詐騙，該如何防範，防詐達人MyGoPen用一招幫助民眾摸清對方底細，慎防落入詐騙陷阱
記者周淑萍/綜合報導
根據刑事警察局最新統計，今年前4月詐騙財損金額高達21億元，數字再創新高，詐騙型態又以「投資詐騙」佔比5成，金額達11.4億元，詐騙猖獗已成為相當嚴重的社會問題。臉書上存股等投資相關臉書，十之八九都是詐騙，但如果剛好詐騙文案寫得天花亂墜讓你心動了，請先等等，先查驗對方身份。
MyGoPen提醒以假亂真的臉書投資訊息鋪天蓋地，民眾可以點一下該名人粉絲專頁的大頭照，會出現「粉絲專頁資訊透明度」，點「顯示全部」，就會出現該粉絲專頁的成立時間，藉此檢視成立的時間、成立的名字，而且很近期才改名為相關存股名稱，通常會出現很不合邏輯的成立時間，就相當可疑了。
另外，還有「粉絲專業管理人員」可以查看管理人員的所在位置，如果出現在柬埔寨、緬甸、泰國等不符合邏輯的國家，其實大多是詐騙，請民眾務必要當心。此外，MyGoPen站長也建議看到這些詐騙廣告順手檢舉，或是到165防騙網檢舉藉此減少他人受騙上當。
路徑：臉書頭像→「粉絲專頁資訊透明度」→「顯示全部」