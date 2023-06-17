葫蘆墩輕舟水岸　野餐音樂會將登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳清龍表示，輕舟水岸仲夏好時光野餐音樂會，於端午節前夕18日早上8點30分開鑼後，到傍晚6點結束，歡迎全家帶著美食、野餐墊一起來參加，活動完全免費，現場除市府運動局主辦的龍舟、獨木舟體驗，還有樂團高水準演奏，精彩泡泡互動秀及小朋友最愛的氣墊水池，懶得攜帶餐點的民眾也不用擔心，現場更有各式美食餐車及文創小攤，一定會讓來參加大家不虛此行，有一個精彩難忘的端午節。
主辦單位表示，當天活動現場除爵士樂團、視障樂團現場演奏，還設置小朋友最愛的氣墊水池，讓爸爸媽媽可在酷熱夏季帶著小孩來放電，現場還有知名春宵炒泡麵、凍心炸冰淇淋、三峽金牛角行動餐車、浪人刈包、台灣囝仔王童玩工坊、多果tea、DIY龍舟彩繪等美食餐車與文創手做小攤，一定可以讓大家玩的開心、吃到盡興
陳清龍表示，為讓水岸花都豐原城更具知名度，這次活動同步舉辦野攝影比賽，民眾拍下當天活動精彩、溫馨、趣味等畫面參賽，奪取金牌就可拿到1萬5000元獎金，詳細參賽方式，可上陳清龍官網或粉絲頁查詢。
陳清龍強調，他持續多年爭取葫蘆墩公園、軟埤仔溪整治，市府向中央爭取的1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助1.6的億元，也已經獲得核定，水岸花都豐原城，將成為台中最美最宜居的城市。